L'altre «fet diferencial»: els candidats de Le Pen arriben primers a la Catalunya Nord

Unitat Catalana: "Barrar el pas a l'extrema dreta"

Els francesos a l'exterior, una altra incògnita

La primera volta de les eleccions legislatives franceses ha donat sorpreses. La, l'aliança d'esquerres liderada per ha arribat en primera posició amb un 26,11% , frec a frec amb, la marca electoral d', amb un 25,88%. Però pocs diputats han estat elegits aquest diumenge i serà la segona volta, el 19 de juny, la que decidirà la composició de l'Assemblea Nacional. Amb més del 18%, l'extrema dreta dequeda enrere. A la Catalunya Nord, les coses han anat diferent . És un delsde la política nord-catalana. L'extrema dreta, encarnada pel lepenista, ha arribat en primer lloc a lesEls lepenistesen unes lluites que han estat bàsicament triangulars: Reagrupament Nacional, els macronistes i l'aliança d'esquerres.Una observació dels resultats al territori nord-català ofereix dades interessants. A la primera circumscripció (Perpinyà i voltants), la ultraha obtingut el 31,36% dels sufragis pel 24,54% de(de Junts, el partit de la majoria presidencial) i el 23,63% del candidat de la Nova Unió Popular Ecologista i Social (Nopes),. Per la seva banda,, amb l'etiqueta de "regionalista" (), ha recollit un 2,06% dels suports.En la segona (nord i litoral fins a Sant Cebrià),(RN) ha tret el 37,62% dels vots,(macronià), el 20,49%, seguit de prop per(Nopes), amb un 20,28%. El catalanistaha arribat al 2,79% dels suports. En la tercera circumscripció (vall de la Tet), la ultraha arribat amb el 27,67% amb l'esquerranafrec a frec, amb un 27,29%, i el macronià, amb un 24,36%. La catalanistaha esgarrapat un 2,57% dels vots.Finalment, a la quarta (del Vallespir a la Costa Vermella), la ultraha guanyat amb diferència, obtenint un 30,40% dels sufragis, amb el macronià, amb un 21,81%, i l'esquerrà. amb un 20,79%. Aquí el catalanisme, amb, s'ha hagut de conformar amb un 2,57% dels vots.Com que cap candidat ha obtingut la majoria absoluta, caldrà esperar al proper diumenge, 19 de juny, quan tindrà lloc. De cara a aquest moment, sense que es puguin fer conclusions definitives, cal preveure que la suma de macronians i aliança d'esquerres està en condicions de fer elegir els més ben situats en cada districte enfront el candidat lepenià. Això donaria l'elecció de tres diputats macronians i un de l'esquerrana Nopes.Ja fa anys que l'extrema dreta troba ela la Catalunya Nord. En les passades eleccions presidencials, per primer cop, el Reagrupament Nacional va guanyar la segona volta, amb un 56,32% dels vots.va recollir tan sols el 43,68% dels suports. Cal recordar que la ciutat de Perpinyà és governada perdirigent del partit de Le Pen -i excompany sentimental seu. Però, precisament, a la ciutat l'extrema dreta no es va imposar, quedant-se en un 48% dels suports., secretari general d'Unitat Catalana, reconeix en declaracions aque els resultats catalanistes han estati ho atribueix a diversos factors, des de l'arrelament dels tres grans blocs electorals de macronisme, esquerra i extrema dreta, a la dificultat per fer arribar el missatge catalanista a l'electorat. Aquest vespre, la formació decidirà la consigna de vot, però tot apunta que faran "una crida a".Sobre la fortalesa del, Balaguer l'atribueix a "un fort rebuig, com succeeix en altres territoris, a les polítiques clàssiques". També al fet de la importància demogràfica d'un segment de població provinent d'altres llocs de França, d'edat avançada i fortament conservadora: "És una cosa molt evident en alguns indrets, com a la meva circumscripció, la tercera".També votaran els francesos a l'exterior. En el cas de la cinquena circumscripció exterior, on es va presentar va quedar derrotat ja en primera volta , celebrada el 5 de juny, competeixen el candidat d'esquerresi el macronià. Des d'Unitat Catalana no s'ha donat una consigna formal de vot, però es veu amb més proximitat l'ecologista Le Berre. De fet, l'ecologisme manté un discurs menys jacobí que la resta de la classe política francesa i ha subscrit alguns acords am, on s'integra Unitat Catalana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor