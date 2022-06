Retards i molta paciència dels usuaris de Renfe a l'espera que es retiri el tren accidentat a Vila-seca

El tren de mercaderies accidentat aquesta passada nit a Vila-seca. Foto: Josep M. Llauradó

Llogada a Cargometro

Viatgers armats dei curiosos fent fotografies amb el. Aquesta és l'escena que ens podem trobar dilluns al matí a, al lloc de l'accident d'aquesta passada nit entre dos trens, a escassos metres dedel municipi del Tarragonès. Elsque va deixar aquest succés ha generat forçano només entre els veïns sinó també per als mitjans de comunicació, que s'hi han desplaçat per fer connexions en directe. Diversosvigilen que ningú no s'apropi a cap dels dos combois aturats des d'ahir a les 9 de la nit.Per ara es desconeix quant trigarà Adif a retirar el vehicle de la via. Els trens de l'van amb retard a causa de l'obligatorietat de fer-se servir en. Ladel tren que surt o que entra a l'estació de Vila-seca és una mostra del neguit que tenen els maquinistes per no repetir un succés com el d'ahir. Segons les primeres informacions, i a l'espera de la investigació delsi de la mateixa, un tren de mercaderies dees va estavellar en contra direcció amb un, a causa de saltar-se eldesprés d'un error en elsDe moment, Adif, Renfe i la Generalitat demanen paciència. L'estació de Vila-seca ha de ser precisament en un futur un, un cop es posi en marxa el nou disseny d'infraestructures planificat tant per la Generalitat com per l'Estat. L'accident, que ha obligat a traslladar, obliga alhora a replantejar l'entramat actual. La delegadaja ha fet declaracions aprofitant el dia d'avui per reclamar més inversió estatal. Per la seva part,, portaveu de Renfe, ha demanat esperar a la investigació policial.La locomotora deaccidentada està llogada a l'empresa Cargometro, participada en un 51% peri l'altre 49% per. En el moment de la col·lisió, la màquina, propietat de FGC, tornava de fer un, un procés que duu a terme periòdicament per fer front al seu desgast. Segons han explicat fonts de FGC, els trens de mercaderies que operen amb Cargometro ho fan sota la llicència ferroviària i el certificat de seguretat de Captrain, empresa a la qual també pertanyen els maquinistes. D'altra banda, FGC també ha afirmat que per treure més conclusions del sinistre cal disposar de tota la informació de la investigació.Cargometro té unper al transport de components de vehicles per a la, entre les instal·lacions de. Per això, lloga el material mòbil a Ferrocarrils d ela Generalitat i encarrega a Captrain la circulació de trens i la seva conducció, maniobres, gerències i administració de la societat. En una piulada el cos policial ha explicat en una piulada aquest dilluns al matí que ha activat elsper fer una inspecció al lloc on es va produir l'accident.

