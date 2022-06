El PSC tanca files amb Collboni per repetir com a alcaldable a Barcelona

"Collboni és el nostre candidat a l'alcaldia de Barcelona". Amb aquesta contundència ha respost la portaveu del PSC,, a les informacions que apunten que el ministre de Cultura,, podria rellevarcom a cap de llista a les eleccions municipals del 2023. La direcció dels socialistes catalans ha insistit, per activa i per passiva en els darrers mesos, que serà el partit qui prengui les decisions sobre els sues candidats per moltes "reflexions" que es facin de forma externa. "Avui, el nostre candidat, 100%, és Collboni", ha repetit Romero davant la insistència.De fet, ha estat el mateix líder del PSC a la capital catalana i tinent d'alcalde el que, en declaracions a RAC 1, ha defensat la seva candidatura i titllat d'"especulacions" les alternatives que corren entre bambolines. Però ja ha deixat caure que, en tot cas, si hi ha algú que vol ser alcaldable, encara que sigui algú amb tant de pes dins de la formació com Iceta, s'haurà d'enfrontar a unesque ell mateix pensa disputar com les va disputar -i guanyar- en el seu diaEl PSC té previst triar el seu cap de llista a l'alcaldia de Barcelona a la tardor. Mentrestant, ha dit la portaveu socialista, l'actitud dels seus dirigents ha de ser la de centrar-se en governar.

