El preu dels lloguers a Catalunya puja en 20 anys tres vegades més que els ingressos de les famílies

Catalunya, el territori líder a l'Estat en desnonaments

Només un 0,1% en despesa pública d'habitatge

Motius per l'esperança

El preu delsels darrers 20 anys a Catalunya. Ho revela l'estudi Staff of Housing 2021, de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona () i l'Observatoripublicat aquest dilluns.ha augmentat un 101,6% al territori, o el que és el mateix:. L'altra cara de la moneda són les famílies. I és que els seus ingressos només han apujat un 33,6%. A la capital catalana, les xifres són lleugerament superiors: la renda familiar disponible va pujar un 43,5%, i el preu dels lloguers un 136,3%.Les xifres demostren que “”, ha assegurat la presidenta de l'OHB,. L'Observatori també alerta que es dona la circumstància que. "És un cercle viciós", ha qualificat Trilla. En general, de mitjana els catalans destinen un 38% del seu sou a habitatge i les famílies amb ingressos de menys de 1.000 euros, hi destinen més d'un 54%."El 40% de la població es menja el 40% dels seus ingressos en el lloguer", ha puntualitzat la també membre de l'Observatori,, que també ha alertat que "la compra de l'habitatge no és una alternativa" perquè "no és assumible per les rendes baixes"., segons l'experta,"Si no poses lleis o no fixes topalls perquè l'habitatge sigui més assequible, el mercat busca el màxim benefici", ha concretat per afegir que "la pobresa moderada augmenta i".Segons dades de l'estudi, el problema de l'habitatge ve de lluny, però, un període en què lai lava créixer més de tres punts el 2020, fins al. Aquestes són les xifres que van portar les institucions a prendre mesures per pal·liar la situació, com ara la suspensió dels desnonaments.La presidenta de l'Observatori va més enllà i ha alertat que" quant a despesa, motiu pel qual "hi ha tants desnonaments de famílies vulnerables, les situa en una posició de risc". Aquesta mateixa setmana elha publicat lesdel primer trimestre del 2021 iencapçala la llista de l'Estat. 2.410 desnonaments, el. Aquestes són les xifres. I tres de cada quatre (1.702) són per impagaments del lloguer.Trilla ha considerat que laque hi ha explica que els preus estiguin tan tensats. I és que el lloguer ha assolit xifres mai vistes en les últimes dècades. Així i tot, Trilla continua pensant que ". En els últims anys, els lloguers a Barcelona ronden els 900 euros, pugen o baixen, però no hi ha grans salts, però sí que és la tensió més preocupant si mirem mercat de lloguer i compra".L'informe de l'OHB també. Trilla ha reconegut que, des del 2015, hi ha hagut una "major sensibilitat" per part de l'administració pública i que han estat "molt importants" els crèdits de l'Institut Català de les Finances i la possibilitat de comprar pisos als bancs. "Les línies existeixen, però cal fer-les créixer molt", ha insistit. I situa el focus, especialment, en l. "No hi ha pressupostos públics potents per fer una política radical de construcció d'habitatge o ajudar els particulars a fer habitatge a un preu controlat", s'ha lamentat. La, mentre que la mitjana a Europa se situa en un 0,6%."Necessitem habitatges per les persones que no es poden permetre els preus del mercat, la situació d'accés a l'habitatge és insostenible", ha conclòs, un dels experts de l'Observatori que ha redactat l'informe. La conseqüència d'aquesta gran bretxa entre l'increment de sous de les famílies i el preu del lloguer, és que "", afirmen els experts. A banda de les famílies en situació de vulnerabilitat, un altrei la seva manca d'ingressos, que fa que sigui impossible que puguin pagar-se un lloguer a una de les principals ciutats de l'Estat, on s'acumula bona part de l'oferta laboral.El, per la seva banda, pressiona perquè elestigui. "En un país amb un parc de lloguer públic quasi inexistent, l'única manera de revertir la vulnerabilitat de les famílies és regular els preus, ja no perquè no pugin, sinó perquè baixin", ha apuntat Carme Arcarazo, portaveu del sindicat. I ha afegit:El Sindicat també destaca que, "els augments desproporcionats es produeixen a tot Catalunya i són més pronunciades en ciutats mitjanes de l'àrea metropolitana".L'Observatori, però, veu motius per a l'esperança, com poden ser els, que serviran per promoure el lloguer social. I encara que trigaran quatre o cinc anys en estar construïts, quan aquests fons s'executin, s'espera que es tripliquin o quadrupliquin les inversions públiques. Un altre focus positiu és la, que introduirà algun tipus de regulació als lloguers, després de l'anul·lació de la legislació catalana.Amb les xifres de l'estudi a la mà, la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca () ha demanatque, segons elles, són “la punta de l'iceberg de la falta de polítiques públiques que prioritzin el dret a l'habitatge per sobre dels interessos financers dels especuladors".

