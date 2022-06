​Europa guardona la regeneració de les dunes metropolitanes

Reclamació al govern espanyol

La recuperació i la gestió de lesde les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona ha aconseguit el, concedit anualment per laa un projecte de reconnexió amb la natura.El projecte de l', que competia amb altres candidatures europees, va ser declarat guanyador aquest dissabte a la tarda a Brussel·les, durant la celebració de The Festival of New European Bauhaus. El guardó va ser recollit pel gerent de l'AMB,, de mans de la comissària europea d'Innovació, Investigació, Cultura, Educació i Joventut,. Gabriel i la comissària de Cohesió i Reformes,, van representar la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, en l'acte d'entrega del premi a l'AMB.Aquest reconeixement europeuque ha rebut enguany l'AMB per la gestió de les platges metropolitanes. Recentment, l'Àrea Metropolitana de Barcelona va aconseguir una subvenció de gairebé 200.000 euros del projecte europeu Safeguarding Biodiversity per protegir la biodiversitat, tot fomentant la participació ciutadana.Ambdues distincions europees a la gestió de les platges metropolitanes tenen com a denominador comú el. Aquest darrer any, més de 3.000 persones han participat en la regeneració de les dunes i en la descoberta dels valors naturals de les platges metropolitanes.El passat 27 de maig, en l'acte de presentació de l'Estiu Metropolità, el gerent de l'AMB va expressar l'esperança de la institució en la consecució del New European Bauhaus Prize 2022, malgrat la forta competència d'altres projectes europeus.En aquell acte, Torra també va reiterar lad'un compromís ferm i urgent per regenerar les platges malmeses pels darrers temporals i un pla estructural per blindar el litoral metropolità. El gerent va lamentar llavors ladel Ministeri per a la Transició Ecològica.

