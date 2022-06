Teresa Pallarès: «Amb el PSC hi ha discrepàncies, però s'hi pot parlar»

"Tots sabem que avui dia hem d'entrar en polítiques de pactes, i això és bo, ens hi hem d'acostumar"

"L'alcalde Pellicer ha mostrat i practicat la proximitat total i absoluta a la ciutadania"

Pallarès treballa per construir una candidatura "guanyadora" per a les municipals. Foto: MBO

"Jo no em sento en un espai postconvergent. Per a mi, som en un espai de confluència amb Junts"

Fa uns dies,(Marçà, 1964), delegada del Govern al Camp de Tarragona i tresorera de Junts, va ser proclamada candidata dea les eleccions. Després d'un procés de primàries agitat del quales va retirar, l'alcaldable assenyala en una entrevista aque l'espere uns mesos per "escoltar la gent" en una ciutat "activa" i que "empeny".Pallarès, que va ser un dels fitxatges estrella de la llista de Junts a les eleccions catalanes del 2017, té passat polític al, partit amb el qual va ser delegada del govern espanyol a. La candidata no dibuixa, d'entrada,de cara a possibles enteses postelectorals a partir del 2023.- El procés de primàries el teníem clar, com a partit, és al nostre ADN. És un exercici de transparència, un procés obert, i tothom s'hi podia presentar. Sí, em va sorprendre, en aquell moment, però ell m'ho va dir, vam fer un cafè i em va explicar que es presentaria.Ho vaig trobar bé, perquè torno a dir que les primàries estan concebudes per això mateix, perquè hi opti qui ho desitgi.Dit això, en el moment en què es va engegar el procés, tot plegat va tirar endavant i ell va decidir retirar-se. La qüestió no és que ell és retirés; el procés havia de tirar endavant perquè tenia uns terminis, i va culminar amb les votacions. La gent va votar, vaig rebre el 95% dels suports, i això m'apodera per ser la candidata.- No, no hem coincidit. Si ens trobem, xerrarem amb normalitat. No hem tingut l'oportunitat de trobar-nos.- És evident que, si fas un pas com el que he fet, i més quan ja formes part del govern municipal, és perquè ja hi ha projectes que d'alguna manera perfilen una estratègia de cap a on ha d'anar la nostra ciutat. És obvi que la ciutat és dinàmica, Reus marca el ritme. Potser sí que està sotmesa a factors externs que van més enllà del municipalisme, com la pandèmia, o la guerra d'Ucraïna, i aquest és un context que s'ha d'entendre i tenir-lo en compte per saber on hem d'anar.Precisament perquè Reus és una ciutat dinàmica, crec que som en un moment en què hem d'escoltar molt la gent. Hi ha molta activitat, l'associacionisme s'està despertant després de la crisi sanitària; hem de prendre el pols a la ciutat després de tot el que ha passat en aquests dos o tres anys. La crisi econòmica, això sí, pot marcar els projectes de futur.- Ho vaig assenyalar quan vaig ser proclamada: estem pensant en una candidatura guanyadora. Si no tens passió pel que fas, és difícil tenir un projecte al cap. Hi estem treballant per encaixar-ho tot, per definir el projecte i els seus perfils, per tal que sigui viable. Ho treballem en paral·lel, tot just encetem el procés.- Amb les persones que m'han d'acompanyar a l'hora de definir la nostra estratègia, aquesta és una de les qüestions més importants que haurem de definir. És evident que hi ha perfils vàlids, i que poden encaixar, i és evident que també n'hi haurà d'haver de nous. Tot plegat ens ha de permetre fer una llista guanyadora a través d'un projecte engrescador, és a dir, que la gent s'hi vegi reflectida, en tot allò que proposem, i que doni resposta a les seves necessitats com a veïns de Reus.- Ho diu pel dia després, suposo. Evidentment. A mi m'agradaria treballar per una candidatura àmpliament guanyadora, però tots sabem que avui dia hem d'entrar en polítiques de pactes, i això és bo, perquè ens hem d'acostumar a aquestes polítiques. Per tant, anem a buscar projectes importants de ciutat.Nosaltres ens definim com un partit independentista, i el procés hauria de culminar. Dit això, també ens mou la voluntat de servei públic. Som aquí per les persones. I creiem que el nostre projecte serà proper, que serà a prop de la ciutadania. Haurem de parlar amb molta gent, també amb altres partits polítics que tinguin projectes diferents, amb l'objectiu d'avaluar una possible confluència. Els projectes han de ser coincidents, si el que volem és donar respostes als reusencs.- Un ajuntament no es pot separar d'un context nacional. És cert que unes municipals són diferents d'unes altres eleccions, però el municipi no és pas una bombolla aïllada. La confluència política externa també marca el tarannà i l'empoderament de les persones. Per tant, són factors que tindrem en compte.- L'alcalde Pellicer ha mostrat i practicat la proximitat total i absoluta a la ciutadania. És un batlle que coneix tothom, i que tothom el coneix. Va pel carrer i se sap els noms dels veïns, i coneix els problemes d'uns i altres. I aquesta proximitat ens apropa a un model específic de batllia tots aquests anys, al llarg de tres mandats que han estat diversos i diferents. La seva proximitat és quelcom que va en la línia de voler donar resposta a les necessitats de la gent.- Som en un equip de govern que ha engegat projectes importants i ambiciosos. Tant, que no n'hi ha prou amb un mandat, per tirar-los endavant. Parlo del desenvolupament del Tecnoparc, de l'antiga Hispània o del barri del Carme, entre altres. Hi ha línies traçades del govern, les tirem endavant i tenim reptes de futur importants.- La mobilitat, posem per cas, que serà clau. Haurem de tancar els centres de les ciutats, per entendre'ns, i ens haurem d'adaptar als canvis cap a la sostenibilitat. També hi ha reptes en el camp de l'habitatge, quelcom que considero seriós, ja que és la meva responsabilitat a la regidoria (d'Economia, Coneixement i Habitatge), i que no només afecta Reus. Per tant, sí, hi haurà continuïtat en l'acció política perquè hi ha diverses iniciatives engegades.- Em diuen moltes coses, com ara per exemple: "Quan siguis alcaldessa haurem de mirar això o allò altre". El que crec que cal treballar són les percepcions.- Parlo de la seguretat, una qüestió important per al govern i que sempre es treballa. Però la percepció s'ha de treballar. A Reus la gent està segura, però també s'hi ha de sentir, ha de tenir aquesta percepció. Parlo també de la neteja, mai n'hi ha prou, perquè una ciutat ha d'estar bonica, arreglada.I parlo del civisme, i la gent ens ho diu, que són coses que cal treballar-hi. Per això mateix torno a la idea que cal que escoltem la gent. No podem presentar-nos a les eleccions amb un programa sense més, només per complir. És a les nostres mans de tenir un programa realista, i que doni resposta a tot allò que s'ha començat. No comencem pas de zero, i cal tenir clar cap a on volem anar com a ciutat.- D'entrada, jo no em sento en un espai postconvergent. Per a mi, som en un espai de confluència amb Junts.- I de socialdemocràtes, i socialistes, i de gent d'esquerra. Junts és la confluència d'un seguit de gent amb unes aspiracions polítiques, que tenim projecte i que tenim futur. Desavantatge? No sé si és la paraula. És cert que no és la primera vegada que els candidats d'ERC Reus i PSC Reus es presenten, i que tenen experiència, quelcom que és un grau. Però una mica d'espontaneïtat també pot anar bé.- No, ho dic per la novetat, i no pas perquè jo sigui nova a la política. Ho dic pel fet que sí que és per a mi una novetat el fet d'encapçalar una llista municipal. Per tant, jugaré les cartes que tingui.- Prioritzarem el diàleg amb els partits independentistes; compartim dinàmiques i una manera de fer. És un compromís que tenim amb la nostra gent. Hem de definir qui som, i d'on venim. Dit això, al congrés de Junts del juliol aquesta també serà una qüestió que tractarem. Se n'ha parlat però no s'ha concretat. A la política municipal hem de prioritzar; clar que n'hi ha, de línies vermelles, perquè hi ha partits amb els quals tenim clar que no ens hi entendrem per una qüestió de definició. Ara bé, hem de tenir clars els projectes i els moments. Haurem de veure com es van desenvolupant els fets, a Reus.- És que podem parlar amb tothom. D'entrada, però, tot dependrà de com vagin els resultats. Hem de parlar amb tothom perquè a Reus ens coneixem tots. Ara bé, una cosa és dialogar i una altra de diferent és prendre decisions. Treballem per la ciutadania, i hem de tenir clars els projectes.- Perquè el ple de Reus compta amb partits amb responsabilitat, els del govern i els de l'oposició. A Reus es pot parlar amb tothom. Amb la CUP, posem per cas, podem debatre sobre habitatge tot i tenir visions diferents. Amb el PSC, també hi ha discrepàncies, però s'hi pot parlar. I cal fer valer el tarannà de tots. La capacitat de diàleg hi ha estat des del primer dia.- Ens ho hem posat tots molt fàcil, i es veu. Hi ha hagut entesa, tots som responsables de l'acció de govern i ens hem entès. Hi parlarem, evidentment.- Nosaltres treballarem per tenir el millor projecte per a les persones, és el nostre punt número 1. Que la gent se senti còmoda, que visquin al Reus que volen. I espero que els resultats ens acompanyin.- Diuen que la vida reparteix les cartes i tu jugues com pots, de vegades com vols. Parlar del futur, per tant, és estrany, perquè d'un dia per l'altre tot pot canviar. Miro de viure l'ara i l'aquí amb intensitat i amb il·lusió.

