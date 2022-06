Calviño assegura que la relació amb la Generalitat és de «normalitat i màxima cordialitat»

La vicepresidenta primera del govern espanyol i ministra d'Economia,, ha assegurat aquest dilluns que lesestan "en un estat de". Ho ha dit en unes declaracions després de participar en una reunió del patronat dela l'Ajuntament de Barcelona. Calviño ha afirmat que per part del govern espanyol "la disposició és positiva i favorable a tenir unaamb el Govern, i treballarem junts, colze a colze, per tractar de protegir l'interès dels ciutadans".Calviño ha defensat les mesures impulsades per l'executiu peri alinear-se amb la mitjana de la zona euro, i que per això estudien ampliar, estendre o modificar-les "perquè siguin el més eficaces possible". Sobre l'increment dels preus del petroli, ha insistit en què el govern espanyol ja va anunciar que estendrà més enllà del 30 de juny laal preu de la gasolina i el dièsel. "És una mesura que està sent molt eficaç", ha assegurat la vicepresidenta.Amb anterioritat, en declaracions a El Matí de Catalunya Ràdio, Calviñode no haver-se reunit amb el president de la Generalitat,, després del Catalangate. "SánchezNo hi ha hagut ocasió. Però la disposició del govern espanyol és total de tenir la millor de les relacions amb la Generalitat". Calviño ha afirmat que s'han d'evitar situacions com les de l'espionatge però ha remarcat que les relacions "han de tirar endavant" per "l'interès compartit" de les dues parts.També ha defensat que, que inclou ERC, "s'ha de mantenir fins al final", tot demanant a Esquerra que "no barregi" temes importants com és la reforma laboral amb aspectes vinculats a l'escàndol d'espionatge. La vicepresidenta ha assegurat que "la voluntat és total" per "seguir millorant" la convivència amb els catalans. I ha assenyalat que hi ha hagut unen els últims quatre anys. Calviño ha remarcat que ella no vol tornar enrere, al "xoc de trens" del 2017, i ha explicat que avui participarà en diversos actes on coincidirà amb el president Aragonès i el conseller d'Economia,. I ha afegit que espera que li confirmin que "s'estan accelerant les inversions a Catalunya". Ha afirmat que el govern espanyol "està bolcat" amb els projectes que poden ajudar l'economia catalana.

