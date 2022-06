Entre els partits, l'activisme i el silenci: què fan ara els dirigents indultats?

Carme Forcadell. Foto: Juanma Peláez

Carme Forcadell

El president d'ERC, Oriol Junqueras Foto: Marc Puig

Oriol Junqueras

Jordi Turull, secretari general de Junts. Foto: Junts

Jordi Turull

Raül Romeva Foto: Adrià Costa

Raül Romeva

Josep Rull, després de rebre l'indult Foto: Adrià Costa

Josep Rull

Joaquim Forn, a la Universitat Catalana d'Estiu Foto: Josep Maria Montaner



Quim Forn

Dolors Bassa, a Vic. Foto: Adrià Costa

Dolors Bassa

Jordi Sànchez, al congrés de Junts. Foto: Junts

Jordi Sànchez

Jordi Cuixart, el dia que va cedir el relleu a Òmnium Foto: Josep Lluís Escudero

Jordi Cuixart

El 23 de juny de l'any passat, quan quedaven només unes hores per la revetlla de Sant Joan, els presos polítics van sortir de Lledoners, Puig de les Basses i Wad-Ras amb l'indult sota el braç . S'acabava, d'aquesta manera, l'etapa més significativa de la repressió de l'Estat contra el moviment independentista.El president del govern espanyol,, encara fa servir aquest gest per justificar que s'ha obert una era de distensió en el conflicte polític amb Catalunya. El diàleg, més enllà de la trobada del mes de setembre a Palau , no ha generat cap més fruit palpable.Què fan ara els nou dirigents indultats? A què es dediquen professionalment? Continuen implicats en la primera línia política del país? Aquesta és la trajectòria que han seguit des que van sortir de la presó degut a lade la Moncloa.va ser condemnada a onze anys i mig de presó per un delicte de sedició pel seu paper en el procés com a presidenta del Parlament, tot i que la duresa de la pena s'explica també per l'etapa de Forcadell com a presidenta de l'(ANC) fins l'any 2015. Ja jubilada, és membre de l'executiva de la, forma part del grup promotor de l'Acord Social per l'Autodeterminació i l'Amnistia i presideix l'associació de memòria històrica Amics de la casa Macià. Des que va sortir en llibertat, Forcadell ha potenciat la seva vesant d'activista en l'àmbit de la lluita feminista i de la llengua. A ERC, copresideix l', juntament amb Dolors Bassa. També fa actes arreu del territori presentant els seus darrers llibres.va ser qui va rebre una condemna més alta al Tribunal Suprem , amb tretze anys de presó pel seu paper en el referèndum com a vicepresident del Govern. Amb l'indult continua inhabilitat i per això no pot fer de, la feina que feia abans de fer el salt a la política, i que sempre ha dit que és la seva passió. Puntualment sí que ha pogut fer conferències a la universitat. Des que va sortir de la presó està centrat en el partit com aexplicant el projecte dels republicans arreu del territori, ara també focalitzat en les. No és estrany veure'l presentar els candidats d'ERC a l'alcaldia dels diversos municipis. També té presència als mitjans com a articulista o fent entrevistes sobre l'actualitat política, i presentant el seu darrer llibre, que va escriure mentre estava a la presó.Quan va sortir de la presó, Turull -condemnat a dotze anys de presó- va emprendre l'anomenada Travessa per la Llibertat , una marxa entre Portbou i Arnes concebuda com a agraïment a tothom que s'havia solidaritzat amb els presos durant la privació de llibertat. La iniciativa va reforçar el lideratge de l'exconseller tant dins del moviment independentista com dins de Junts, on el juny de l'any passat ja hi havia remor sobre un canvi de lideratges, especialment en la secretaria general que ocupava Jordi Sànchez. Tant Turull com el seu entorn més immediat i l'oficialitat del partit, però finalment, després de molt meditar, va fer el pas en el marc d'una candidatura unitària ambcom a presidenta. El congrés d'Argelers el va reforçar - va treure més vots que Borràs - i, en els primers compassos en el càrrec, ha optat per enfortir la unitat interna. Les, el seu principal repte dins de Junts.va ser condemnat a dotze anys de presó i inhabilitació i, com Junqueras, tampoc pot fer de professor, una feina que havia fet durant alguns anys. A la presó, l'exconseller d'Exteriors va fer-hi una segona tesi doctoral i un llibre, i des que ha sortit amb l'indult ha fet actes per presentar els dos treballs. A banda d'això, està centrant també en ERC, on ocupa el càrrec de. En aquest darrer any, ha fet diversos actes arreu del país per parlar dels. Paral·lelament, encara té diverses causes obertes, per l'acció exterior de la Generalitat . Una, alde Barcelona. L'altra, al, juntament amb altres dirigents independentistes.L'exconseller de Territori i Sostenibilitat, que amb Turull va ser un dels artífexs per convèncer Puigdemont que descartés les eleccions anticipades i apostés per la declaració d'independència, és director del. Josep Rull, condemnat a deu anys de presó, està allunyat de la primera línia de la política, però atén les peticions d'arreu del territori per fer xerrades, que durant una etapa van estar especialment centrades en el llibre que va escriure a la presó amb reflexions sobre la tardor del 2017. Tot i no estar-hi directament implicat, ha fet costat a l'aposta de Turull per ser secretari general de Junts. En les últimes setmanes ha encetat l'emissió d'un programa d'entrevistes a 8tv en les quals conversa amb presos amb els quals va coincidir a Lledoners.L'exconseller d'Interior és, dels presos de Junts, el que menys exposició pública ha tingut en l'últim any. Condemnat a deu anys de presó, Joaquim Forn treballa al departament legal dei es prodiga poc en actes concorreguts. Això no li ha impedit, però, integrar-se dins la nova junta d'Òmnium Cultural , pensada per representar totes les vessants del sobiranisme i en la qual coincideix amb personalitats com. També forma part com a impulsor de l'Acord Social per l'Autodeterminació i l'Amnistia, una iniciativa que treballa per visibilitzar el suport majoritari de la societat catalana a l'exercici del dret a l'autodeterminació i la fi de la repressió com a vies per resoldre el conflicte polític amb l'Estat.L'exconsellera d'Afers Socials va ser condemnada a dotze anys de presó per sedició i, arran de la inhabilitació, no ha pogut tornar a fer de mestra. Poc després de l'indult,va treballar un temps a lade Torroella de Montgrí, el seu municipi, i després ha treballat com a tècnica a lala fundació d'ERC. Al partit, copresideix l'Assemblea de Dones amb Forcadell i és presidenta del consell assessor d'ERC. També s'ha format per dirigir un curs d'especialització en mediació laboral a la Universitat de Girona. Continua com a militant d'UGT, fa actes arreu del territori i també presenta el seu darrer llibre, escrit amb la seva germana,, que és diputada d'ERC al Congrés. Col·labora en mitjans com a tertuliana.Va entrar a la presó com a president de l'ANC i en va sortir com a secretari general de Junts. Pel camí, Jordi Sànchez, condemnat a nou anys de presó, va fundar lai va liderar les negociacions per integrar-hi el PDECat, que van fracassar i van motivar l'activació de Junts com a partit al marge dels acords secrets als quals va arribar amb la cúpula postconvergent. La remor sobre el seu paper com a líder orgànic de Junts i les tensions ocasionades per diverses negociacions -de l'acord de Govern amb, rubricat de manera personal amb el president, a l'entesa pel català forjada al Parlament amb els comuns i el PSC- el van acabar desplaçant de la secretaria general . Ara es dedicarà a liderar el think tank de Junts amb la Crida com a marca reviscolada.va dir des del principi que sortiria de la presó com a, i així va ser. Condemnat a nou anys de presó, ara fa tres mesos va decidir no presentar-se per revalidar el càrrec al capdavant de l'entitat i va demanar a la resta d'actors de l'independentisme un "canvi de lideratges" per emprendre una nova etapa en el procés d'independència. El seu lloc el va agafar. Des d'aleshores, ha desaparegut de la primera línia política i està centrat en la seva empresa. Cuixart sempre ha reivindicat la seva faceta d'empresari i després de quatre anys sense poder-s'hi dedicar personalment ara està potenciant la línia internacional de la companyia. També dedica temps a la família -quan era a la presó va néixer el seu segon fill- i no ha abandonat del tot Òmnium. En aquest sentit, continua connectat al dia a dia de l'entitat i molt pendent de la situació dels recursos a

