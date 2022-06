Collboni diu que si algú es vol presentar com a candidat del PSC a Barcelona s'hauran de fer primàries

El líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona,, ha afirmat que si algú es vol presentar com a candidat del PSC a l'alcaldia de la capital catalana s'hauran de fer primàries. Collboni ho ha dit en declaracions a RAC 1 després de les informacions que apunten que els socialistes es podrien estar plantejant presentarcom a candidat. Collboni ha considerat que tot plegat són "especulacions" -anteriorment també havia sortit el nom de- i s'ha mostrat convençut que la seva serà la única candidatura. En tot cas, ha dit que no entrarà en un procés preelectoral abans de la tardor, quan el PSC ha de proclamar els candidats, i ha defensat la seva feina en el govern amb els comuns.Collboni ha destacat que ve deelectorals de les últimes eleccions i ha afirmat que té "certes possibilitats" de guanyar les properes eleccions municipals. "Però estem en un partit democràtic on les coses les decideixen els afiliats", ha insistit.En aquest sentit, ha recordat que fa uns anysli va disputar la candidatura ai, després d'un procés de primàries, aquest va ser escollit candidat. Per això, ha dit que, tot i que no creu que passi, si algú altre vol ser el candidat s'hauran de fer primàries.Per altra banda, espera tancarl'anunci amb el FC Barcelona perquè el club faci servir l'Estadi Olímpic mentre durin les obres al Camp Nou. Ha afirmat que es treballa perquè l'estadi estigui preparat per acollir partits la temporada vinent, però ha afegit que aquesta decisió és del club esportiu.

