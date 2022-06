Destrueixen l'estrella de Penélope Cruz del passeig de la fama de Madrid

Acte vandàlic contraen ple centre de Madrid. L'estrella que té l'actriu al passeig de la fama de la capital espanyola ha aparegut completament destrossada i amb la desaparició de les lletres del seu nom. Segons l'agència EFE, ha estat descoberta aquest matí de diumenge.pel qual l'estrella ha rebut un acte vandàlic i si hi haurà la possibilitat de descobrir qui ha estat el culpable.Situada al, una zona molt coneguda de Madrid per concentrar-se locals d'art i cinema, el passeig de la fama es va iniciar el 2011. Va ser una idea sorgida per Jesús Robles, un dels propietaris de la botiga, de cinema, molt coneguda a la ciutat. Dos anys després, l'va acollir el projecte i va instal·lar 25 plaques d'estrella amb el nom de personalitats molt importants del cinema.Encara que l'acadèmia va prometre que s'instal·laria un nom cada any, només ho van fer amb Luis Escobar. Ara per ara,però no l'única que ha patit desperfectes. Les altres, però, no ha estat per un atac deliberat: en ser una zona de cotxes, els vehicles han creat imperfeccions en aquestes plaques.Aquests sónal Passeig de la Fama de Madrid: Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Imperio Argentina, Antonio Banderas, Javier Bardem, Juan Antonio Bardem, Luis Buñuel, Penélope Cruz, Luis Escobar, Fernando Fernán Gómez, José Luis Garci, Luis Garcia Berlanga, Pepe Isbert, Alfredo Landa, Tony Leblanc, Carmen Maura, Pilar Miró, Sara Montiel, Emma Penella, Paco Rabal, Fernando Rey, Amparo Rivelles, Carlos Saura, Carmen Sevilla, Fernando Trueba i Concha Velasco.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor