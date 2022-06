Cinc canvis que podrien revolucionar el futbol a casa nostra

per revolucionar el futbol a casa nostra. Això és el que és damunt la taula. El diari Sport ha publicat unes modernitzades normes que, primer, s'experimentaran en categories amateurs de territoris com la segona divisió delsAmb aquestes novetats,. A hores d'ara, el paquet de noves normes que han transcendit són les següents. Cadascú que tregui les seves pròpies conclusions:es planteja la possibilitat de fer que els partits siguin de 60 minuts, amb dues parts de 30. Aquest canvi tindria conseqüències directes, la més immediata: s'acabarien les pèrdues de temps.les conegudes com a miniexpulsions. Són comunes en esports com el waterpolo o l'hoquei patins.es creu que treure un fora de banda amb les mans, limita i alenteix la transcendència de les jugades. Per això, s'acabarà amb aquesta obligatorietat i així podran arribar més pilotes a zones de perill.no caldrà reprendre una jugada -aturada per l'àrbitre per una falta, fora de joc o protesta- a pilota aturada. Ara, es podria executar amb la conducció d'un jugador.l'objectiu és reduir el desgast dels esportistes, aportar frescor i una implicació més gran per part de tots els efectius de la plantilla.L'article no concreta, per això, si el col·lectiu arbitral l'altre gran protagonista d'aquest esport- té coneixement d'aquestes normes, que suposarien un nou gir a la seva feina, tant per al col·legiat de camp com per al del VAR.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor