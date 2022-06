Fent exercici i fumant porros, la curiosa manera de suportar la calor a Madrid

Preguntar al poble no sempre és una bona idea. Exemple d'això són els nombrosos vídeos virals que existeixen de professionals fent periodisme de carrer que es topen amb respostes, com a mínim, inesperades. Ha tornat a passar. Aquesta vegada, a una periodista de Madrid al parc del Retiro. Feia un tema sobreque aquests dies viu Espanya.La periodista veu uni decideix apropar-se per preguntar-li com té ànims per fer esport amb temperatures tan altes. Lade l'home, com passa tantes vegades,. Mentrestant, a Twitter, un usuari es va afanyar a penjar el clip de vídeo a la xarxa i les respostes també són de tots els colors."L'hem vist fent exercici amb aquesta calor, té mèrit", li diu, quelcom a què l'esportista respón "". L'escena és còmica. La periodista mostra la seva incredulitat enfront de la reacció de l'home i s'allunya com pot de la situació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor