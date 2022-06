La locomotora que va xocar amb el tren de Rodalies s'hauria saltat un semàfor en vermell per un error en els frens

Investiguem les causes que van provocar l'accident ferroviari d'ahir al baixador de Vila- Seca (Tarragonès). Aquest matí activem els drons per fer una inspecció al lloc on es va produir la col·lisió pic.twitter.com/K7McEaDEp0 — Mossos (@mossos) June 13, 2022

Laamb la qual es treballa, a hores d'ara, sobre elfrontal entre un tren regional i una locomotra al baixador de Vila-seca és que, quelcom que va provocar la col·lisió.Aquest matí, s'ha conegut que el ferrocarril estàa l'empresade la Generalitat de Catalunya (FGC) i l'altre 49% per Captrain. En el moment de la col·lisió, la màquina, propietat de FGC,de perfilat a les seves pròpies rodes, un procés que duu a terme periòdicament per fer front al seu desgast. Segons han explicat fonts de FGC, els trens de mercaderies que operen amb Cargometro ho fan sota la llicència ferroviària i el, empresa a la qual també pertanyen els maquinistes. D'altra banda, FGC també ha afirmat que per treure més conclusions del sinistre cal disposar de tota la informació de la, que. El cos policial també ha explicat que ha activat elsal lloc de l'accident.El xoc amb el tren, de la líniade Rodalies de Catalunya, va deixaren caràcter lleu. En el comboi, que feia el trajecte Barcelona-Tortosa, hi viatjaven 75 passatgers i dos maquinistes. Adif ja ha anunciat unaEl portaveu de Renfe,, en declaracions a Els Matins de TV3,. "S'està investigant, preferim ser molt curosos", ha dit. La preocupació de Rodalies ahir a la nit "van ser els viatgers" i "garantir la seva mobilitat". La delegada de la Generalitat a Tarragona,, ha explicat que, quelcom que s'espera pugui aportar noves respostes a l'ocorregut.En el moment de l'accident, l'operador ferroviari va activar els protocols de seguretat en coordinació amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i Protecció Civil.Les xifres facilitades pel SEM detallen que fins al lloc dels fets s'hi van desplaçari es van produïr 21 trasllats a centres sanitaris de l'entorn, però finalment només tres, en caràcter lleu, segueixen hospitalitzades.A hores d'ara,, però només per una via i, per això, Antonio Carmona preveu, ja que el servei treballa per retirar el tren afectat. Aquest és el segon xoc en menys d'un mes, el darrer va ser a Sant Boi de Llobregat , quan un comboi de mercaderies va descarrillar.

