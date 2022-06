Un accident entre un tren regional i una locomotora a Vila-seca deixa 29 ferits

Un passatger: "Estàvem tranquils i de sobte ha estat un cop fort"

Unde la línia R16 deque circulava de Barcelona a Tortosa i unade l'empresa Captrain han col·lidit aquest diumenge al vespre al baixador de. El xoc ha deixatde diversa consideració. L'operador ferroviari ha activat els protocols de seguretat en coordinació amb el(SEM) ial llarg d'aquesta passada matinada, fins que a les 2 ha desactivat el Pla Ferrocat.Les xifres facilitades pel SEM detallen que fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat, que han atèsen dos focus diferents de l'accident. En total s'han produït 22 trasllats a centres sanitaris de l'entorn:, mentre que 17, amb pronòstic lleu, han anat als CAP deAdif ha detallat que l'accident s'ha produït per unde mercaderies i que la circulació per Vila-seca està suspesa en ambdós sentits. Elshan activat 12 dotacions, entre les quals el Grup d'Actuacions Especials (GRAE), i ha evacuat els passatgers i revisat els vagons.La titular de la infraestructura ha anunciat aquest diumenge a la nit que ha obert unaarran del xoc a Vila-seca. Tot i que Renfe ha comunicatque el comboi transportava un, finalment han comptabilitzat. Entre Tarragona i Móra d'Ebre i Tortosa hi ha, mentre quedes de primera hora del matí.Els passatgers han relatat que estaven tranquils pocs minuts abans de la col·lisió amb una. "Ha estat un cop fort, s'han apagat les llums, ha sonat l'alarma i s'han trencat els vidres i tothom estava cridant", ha explicat, un viatger del tren sinistrat. Elsestan investigant les causes del xoc que encara es desconeixen.Alemany, un jove veí de, ha explicat que anaven amb el tren quan han sentit de sobte unai, tot seguit, han xocat amb la locomotora. "Un amic meu és un dels ferits, de 19 anys, i se l'han emportat amb l'ambulància. Ha sigut una mica dur i impactant; no ens ho imaginàvem, cada setmana agafem el tren, ara fa una mica més de respecte agafar-lo", ha afirmat el passatger.En, un altre viatger, ha explicat que quan el comboi ha arribat a l'estació de Vila-seca ha tingut un problema amb els frens. "Ens hem espantat molt amb el xoc, gràcies a Deu no ha passat res", ha dit. I ha assenyalat que si el tren hagués circulat a més velocitat, l'accident hauria estat molt pitjor. Ell ha estat un dels usuaris que s'han traslladat amb els dos autobusos que Adif ha posat com a servei alternatiu.

