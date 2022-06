Unde la línia R16 deque circulava de Barcelona a Tortosa i unade l'empresa Captrain han col·lidit aquest diumenge al vespre al baixador de(Tarragonès). El xoc ha deixatde diversa consideració, per bé que Renfe havia xifrat en una vintena els passatgers contusionats en la primera valoració del sinistre. L'operador ferroviari ha activat els protocols de seguretat en coordinació amb el(SEM) iAdif ha detallat que l'accident s'ha produït per unde mercaderies i que la circulació per Vila-seca està suspesa en ambdós sentits. Precisament, Protecció Civil ha posat en alerta el pla d'emergències en transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat) arran del sinistre. Elshan activat 12 dotacions, entre les quals el Grup d'Actuacions Especials (GRAE), i està evacuant els passatgers i revisant els vagons.Adif ha anunciat aquest diumenge a la nit que ha obert unaarran del xoc a Vila-seca. Tot i que l'operador ferroviari ha comunicatque el comboi transportava un, finalment han comptabilitzat. El SEM, que ha activat sis unitats terrestres i dos comandaments, els ha atès i considerarà si els deriva a algun centre sanitari.

