🚨💦 Estem actuant en una fuita d’aigua que s’ha produït al carrer de Sants i ha afectat una boca de l'estació de metro de #Badal.



✅ La fuita ja està aturada.



🚇 La circulació de combois i la resta de boques de l'estació no n'han quedat afectats. pic.twitter.com/38Dtd5zNpc — Bombers Barcelona (@BCN_Bombers) June 12, 2022

Una boca de l'estació de metro de, a la línia blava, ha quedat col·lapsada d'aigua aquest diumenge per culpa d'unaL'incident ha obligat elsde Barcelona a intervenir per aturar la fuita, un fet que s'ha aconseguit en poca estona. La circulació dei la resta de boques no han quedat afectades.

