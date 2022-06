Un centenar de piragües omplen el riu Ebre per reivindicar un major cabal aquàtic i sòlid

La PDE demana fets i no paraules per garantir el futur del riu. Foto: ACN

Unhan omplert este diumenge el tram entredel. En el marc de la, l’acte ha servit per reivindicar un major cabal aquàtic i sòlid per al riu per garantir-ne el futur. A l’espera de la publicació del(PHE), la portaveu de la, ha posat en dubte que el document incloga les al·legacions presentades per l’entitat i n’ha criticat elen la publicació. “L'experiència que tenim és que tenen molt poc en compte les al·legacions i l'esborrany que presenten acaba sent el text final amb poca variació”, ha lamentat a l'ACN. La plataforma apunta a la tardor per engegar novesDe bon matí, els participants en la tradicional Piraguada en defensa de l'Ebre s'han aplegat a l'embarcador de Xerta per recollir les embarcacions amb què han remat fins a Tortosa. Després d'una breu introducció sobre l'objectiu de l'acció reivindicativa i les indicacions de seguretat pertinents, s'ha donat iniciat a la travessia d'uns, que s'ha allargat fins al migdia. L'acte reivindicatiu ha posat el punt final a la capital del Baix Ebre, on s'ha llegit un manifest i s'han demanat "fets i no paraules" a les administracions a l'hora de protegir el riu.Entre els participants, la conscienciació i sensibilització envers el futur del riu Ebre era ben present. És el cas del, un jove que acumula tres piraguades reivindicatives organitzades per la PDE. "No és el mateix veure el riu des de fora que veure'l des de dins, anar amb piragua en este tram permet visualitzar les dificultats que es deriven de la manca d'aigua i sediments que té l'Ebre", ha apuntat. D'altra banda, en, de 92 anys, ha estat el participant més gran en la Piraguada en defensa de l'Ebre. Després de més de quaranta anys remant pel riu amb el, ha assenyalat que amb el temps el riu ha canviat molt i ha remarcat la importància de comptar amb un major cabal sòlid i aquàtic per garantir-ne la viabilitat.En esta ocasió, un centenar de persones han participat en la iniciativa impulsada per la PDE. Es tracta d'una xifra lleugerament menor a l'habitual en esta acció, que ja acumula 21 edicions. L'any 2020, a causa de les restriccions vinculades a la pandèmia, es va haver d'anul·lar la piraguada, una de les propostes històriques per visualitzar les reivindicacions de l'entitat, que s'han mantingut al llarg de dues dècades.Tot plegat s'emmarca en les setmanes prèvies a la publicació del Pla Hidrològic de l'Ebre, que segons la PDE, hauria de ser una realitat a finals de mes. "Ja van tard, com de costum", ha etzibat la portaveu de la plataforma, Matilde Font. A l'espera que es publique el document, Font ha assenyalat que en anteriors ocasions, no ha tingut en compte les al·legacions presentades no només per part de l'entitat, sinó tampoc les d'altres organismes. En el cas de la PDE, les reclamacions es concentren enper ai una moratòria per als existents, així com un major cabal sòlid i aquàtic per al conjunt del riu.Font també ha incidit en un altre document, el pla integral del Delta. En este cas, ha apuntat que hauria de publicar-se a finals d'any i que "per lògica" hauria d'anar lligat a les propostes incloses en el PHE. Sobre aquest text, la plataforma lamenta que no ha estat convidada a cap reunió per tractar el pla i espera que incloga altres mesures més enllà del moviment de sorra en diferents punts del delta de l'Ebre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor