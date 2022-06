Un grup de 20 senadors - deu demòcrates i deu republicans - han anunciat aquest diumenge unper impulsar una, després de les massacres que s'han produït recentment al país - l'últim, tot just fa deu dies - i que han fet mobilitzar l'opinió pública.Aquest document inclou la implantació de lleis de "bandera vermella" a escala estatal, que permeten a la policia o familiars limitar el dret a la tinença d'armes mitjançant un jutge, una ampliació dels serveis de, permetre la consulta delsals menors de 21 anys i finançara les escoles. També inclou una proposta de modificació del sistema de comprovació dels antecedents, per evitar que es puguin evitar aquests controls mitjançantper adquirir les armes.Es tracta d'una proposta "de sentit comú, bipartidista, per protegir els nens dels Estats Units, perquè les nostres escoles segueixin essent segurs i reduir el risc dea tot el país", expliquen els senadors en un document que ha recollit el diari. "Les famílies tenen por, i el nostre deure és unir-nos i aconseguir que es faci alguna cosa per restablir la seva sensació de seguretat a les seves comunitats", afegeixen.El document, però, no inclou algunes mesures clau que defensa el president, Joe Biden i els grups favorables al control de les armes, com per exemple prohibir la venda deo elevar l'edat mínima per comprar armes semiautomàtiques delsEls demòcrates han intentat impulsar lleis de control de les armes en diverses ocasions en els últims anys, especialment des de la matança a l'escolade) l'any 2012, en què van morir 27 persones, entre les quals vint nens d'entre sis i set anys. Els republicans i el sector més conservador del Partit Demòcrata sempre han bloquejat aquestes iniciatives.

