Primeres retencions de trànsit aquest diumenge, que no afecten l'AP-7

Les carreteres de lano registren incidències destacables aquest diumenge a la tarda, tot i que s'esperava una jornada complicada a l'després de les importants retencions de dissabte. De fet, hi va haver un accident mortal a Castellet i la Gornal Aquest diumenge, la via només presenta dos quilòmetres dea la. En canvi, laacumula fins a sis quilòmetres de retencions ai latambé té diversos punts amb congestió entrePer altra banda, un accident a lacomplica la circulació per aquesta carretera entrePodeu consultar l'estat del trànsit a la xarxa viària catalana aquí

