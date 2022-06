Joan Mena serà el candidat a l'alcaldia de Sabadell pels comuns

El portaveu dels comuns i diputat al Congrésserà l'alcaldable de Sabadell a les eleccions municipals del 2023, tal com ha anunciat aquest diumenge en un acte d'a la ciutat acompanyat de la líder de la formació al Parlament,El projecte de Mena per ser el pròxim alcalde de Sabadell vol posar el focus en la necessitat de "ferque millori les", i ha valorat la situació actual com una sortida a uns anys "complicats" amb "corrupció, pandèmia, confrontació política i conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraïna".Joan Mena també s'ha referit al Quart Cinturó del Vallès , després de l'anunci de la Ministra de Transports,, que l'Estat finançaria el projecte que dissenyi la Generalitat per aquesta via entre les cocapitals del Vallès, i ha afirmat que "s'aturarà des de Sabadell". Per al diputat, la inversió prioritària ha de ser enEl diputat també ha criticat el projecteque promou l'actual govern municipal de Sabadell (PSC) i ha defensat el riu Ripoll "com a pulmó" de la ciutat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor