Les recerques de vols per viatjar a l'estiu es dupliquen respecte al 2019

Espanya, preferida per als viatgers nacionals i internacionals

Les recerques de vols perhan pujat prop d'unrespecte a les que es van fer el 2019. A més, els preus han baixat al voltant d'un 30% respecte a fa tres anys, segons les dades del motor de cerquesEntre els viatgers espanyols,lidera el rànquing de les vacances de ciutat més buscades, iés el destí preferit dels alemanys, danesos, francesos, britànics i portuguesos.A més dels vols, que experimenten una "tornada a la normalitat" després de dos anys de pandèmia, les cerques perhan augmentat en un 98%, i les persones viatjaranmés que abans: han augmentat un 31%, mentre que elshan caigut un 44%.Per altra banda, i seguint les dades del portal Kayak, els viatges d'aquest estiu seran: tot i que es viatjarà més, la durada de les vacances serà menor, d'uns. Abans de la pandèmia, la durada mitjana dels viatges era de 14 dies. També s'ha detectat que els viatgers espanyols ja no busquen tants(les cerques han baixat un 60%) sinó que han augmentat les de 2, 3 i 4 estrelles. Tot i això, els preus dels hotels de 5 estrelles ha caigut un 23% respecte al 2019.Com ja passava en anys anteriors, els viatgers espanyols trien destins al mateix país per viatjar: dels deu preferits, nou son a Espanya. Madrid és el preferit, seguida de, Palma de Mallorca i; l'únic destí internacional dins del top 10 és. A Europa, els espanyols també busquen viatges a Roma, Amsterdam i Istanbul; i fora, Nova York, Bangkok, Buenos Aires i San José.I, també un any més, Espanya és el destí preferit dels turistes europeus, especialment del Nord. Els que més han augmentat són els(48% respecte al 2019), seguits dels(12%) i els(13%). Les recerques de viatges a Palma han incrementat un 96% respecte al 2019.

