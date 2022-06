La Marató per la salut mental aconsegueix 12,1 milions

La salut cardiovascular, a La Marató 2022

de TV3 i Catalunya Ràdio 2021 ha sumat més de tres milions d'euros al marcador provisional de la jornada solidària i ha arribat a la xifra definitiva de, que es destinaran a lai a la recerca en salut mental.El 19 de desembre del 2021, el dia de la trentena edició de La Marató, el marcador va arribar als 9.022.147 euros, després de set hores dei gairebé 15 deper trencar tabús al voltant de la salut mental. Un cop es va acabar el programa, elva continuar obert i hi van haver donacions fins a finals de març. Aquests diners són els que s'han sumat per obtenir la recaptació final de més de 12 milions d'euros d'aquesta edició i al total recollit en tota la història de La Marató: la suma de donacions durant 30 anys ha estat deEls fons recaptats a La Marató 2021 es destinaran a la sensibilització social i la recerca sobre la salut mental.El febrer passat, la Fundació La Marató de TV3 va obrir una convocatòria a la qual es van presentarque opten a ser finançats. Actualment, els projectes candidats s'estan avaluant en un rigorós procés coordinat per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (), del Departament de Salut.Aquesta revisió permetrà determinar com es distribuiran elsprocedents de milers de persones que van participar en la darrera edició d'aquest projecte solidari. El resultat de l'avaluació el farà públic el Patronat de la Fundació, a partir de la proposta de la Comissió Assessora Científica, el novembre que ve.Després de tancar el marcador del 2021, La Marató ja obre el del 2022, que dedicarà a les, la principal causa de mort als països desenvolupats i un dels problemes actuals de salut pública més rellevants.La sensibilització i la divulgació sobre la salut cardiovascular, juntament amb l'impuls de la recerca científica, seran els objectius de la 31a edició de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, que desplegarà la sevaal llarg d'aquest any i tindrà com a punt culminant el programa del 18 de desembre.

