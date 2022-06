Turull defensa que serà l'auditoria qui decidirà si el Govern funciona, si cal ​«replantejar-lo o deixar-lo estar»

El secretari general de Junts,ha dit que l’que el seu partit vol fer per avaluar el grau de compliment del primer any del Govern, serà la que. Així i tot, ha assegurat que la decisió final la prendrà la militància. Amb tot, Turull ha aclarit que, sinó que vol analitzar els acords amb ERC per veure si els compromisos conjunts s'estan complint i serveixen per avançar.A més a més, ha recordat que l'acord signat amb els republicans tenia "moltes expectatives en la"i que. "No s'ha parlat dels temes que es recavaven, que era amnistia i autodeterminació", ha criticat. El secretari general de Junts ha insistit que perque la seva formació vol representar políticament calperquè, a parer seu, el govern espanyol "no té ganes ni de parlar i ni de dialogar". Quelcom que veu acreditat pels "episodis d'i deque el que fa és recular en comptes d'avançar, que és el que nosaltres volem", ha afegit. La taula de diàleg, segons Turull,perquè l’Estat la va plantejar com “una anestèsia a l’independentisme”.Aprofitant que era a, un municipi que diàriament surt a les notícies per les retencions, el dirigent de Junts també, tot afirmant que la Via Augusta és "l'última infraestructura que es va fer a Catalunya i no es va demanar". Turull ha titllat dela visita d’aquesta setmana de la ministra Raquel Sánchez. “Tenen les penques de venir a fer un nou anunci”, ha criticat.L'acte de Junts a la Roca del Vallès ha servit per presentar oficialment la seva c, que ha dit que vol ser. Pujol ha explicat que tot i que fa tres anys que Junts és a l'equip de govern els cal un "darrer impuls" per transformar el municipi. Cosa que, segons ella, només passarà si és al capdavant del consistori.

