Descobreixen el dinosaure carnívor més gran d'Europa: podria haver fet més de 10 metres

Un equip d'arqueòlegs ha trobat les restes del que podria ser el, l', a l'illa de Wight (Anglaterra). Com recullen diversos mitjans de comunicació, es tracta delmés gran que s'ha descobert fins ara al continent.L'animal ha estat batejat com a "", i forma part de la família del, eli el. Durant el Juràssic Inferior, els teròpodes - paraula que es traduiria com "peu de bèstia", per la unió de thieron(bèstia) i podos (peu)- eren els únics carnívors terrestres de gran mida que existien a la Terra, i els espinosaures eren els més grans i llargs del grup.Fins ara, els fòssils d'espinosaures que s'han trobat havien aparegut a les lleres dels rius del nord d'Àfrica, i indiquen que haurien pogut fer més dei arribar a pesar més de. Les restes que s'han trobat a la costa sud d'Anglaterra no són tan grans, però sí que apunten que l'animal podia fer més de 10 metres de llargada, com explica el paleontòleg, de la Universitat de Southampton. Ara com ara, només s'han trobat tres restes més sospitoses de pertànyer a aquesta espècie a l'illa de Wight, i s'han descobert en els últims dos anys.Aquesta espècie d'espinosaure, segons els investigadors, seria una, tot i que encara no ho han pogut confirmar al 100%, ja que les restes són molt limitades. Les proves que tenen fins ara per identificar-la són els ossos de la pelvis i la cua, les membranes de les vèrtebres i l'entorn on s'ha descobert, una antiga llacuna, on el depredador probablement pescava.

