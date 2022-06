Mor l'ocupant d'una furgoneta en una topada amb un camió a l'AP-7 al Penedès

⚠ Es manté un carril obert a l'AP-7 a Castellet i la Gornal (km 204) ➡ GIR per retirar un camió incendiat d'aquesta matinada



⚠ Es manté un carril tallat a l'AP-7 a Castellet i la Gornal (km 205) ➡ GIR per #accident



🔴 7 km #retencions des de Llorenç del Penedès pic.twitter.com/U00d1Jai1B — Trànsit (@transit) June 11, 2022

Avisats a les 04.55h, #bomberscat hem treballat de matinada (8 dotacions) en l'incendi d'un camió a l'AP-7 (Castellet i la Gornal, km. 204, sentit nord). El vehicle transportava envasos i el foc ha afectat una petita superfície de matolls. Incendi extingit. Cap persona ferida. pic.twitter.com/bWJewpCKFO — Bombers (@bomberscat) June 11, 2022

Unaaquest dissabte al matí en unque s'ha produït a-al punt quilomètric 205.7-, al seu pas per, a l'Alt Penedès. El sinistre ha estat per, on viatjava la víctima mortal, i. S'ha tallat l'autopista, en sentit Barcelona i ha provocati congestió en direcció a Tarragona.Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a lesi ja han obert unade l'accident mortal. Tal com ha precisat Trànsit, la persona morta era la. Elha resultat feriti unque anava a la part posterior,. Ambdós els han traslladat a l'Hospital de Bellvitge. Quant alen la topada.Fins al lloc s'han desplaçat cinc patrulles de la policia catalana, diverses dotacions dels Bombers, quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i l'helicòpter medicalitzat. Amb aquesta ja són 74 les víctimes mortals a les carreteres interurbanes catalanes aquest 2022.L'accident ha provocatja que s'ha hagut de tallar la via, fins a set quilòmetres en sentit Barcelona i també cinc de congestió en direcció a Tarragona. Curiosament, molt a prop del lloc, alper on travessa la via ràpida, unes hores abans -a les 4.57 hores-per a laa l'autopista, també s'han registrat incidències a lai a, tal com ha detallat el SCT. A Maçanet s'han superat els 14 quilòmetres en sentit Girona i a la Granada s'ha detectat congestió d'uns 8,5 quilòmetres en sentit Tarragona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor