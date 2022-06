Augmenten les estafes amb el «llaç libanès»: com et pots protegir?

Cuando usas un cajero para sacar dinero, no te descuides

Conoces el robo del #LazoLibanés ?

Si sospechas

☎️062

☎️112 pic.twitter.com/6fi88Vtwr2 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) June 7, 2022

Tres consells per evitar l'estafa Comprova que no hi hagi "cap dispositiu sospitós" a la ranura de targetes del caixer automàtic.

que no hi hagi "cap dispositiu sospitós" a la ranura de targetes del caixer automàtic. Si la targeta es queda bloquejada, sol·licita ajuda a un professional del banc. Si l'oficina està tancada, no confiïs en persones externes que et vulguin ajudar.

ajuda a un professional del banc. Si l'oficina està tancada, no confiïs en persones externes que et vulguin ajudar. Contacta ràpidament amb el servei d'atenció al client de l'entitat per anul·lar la targeta.

Elsaprofiten l'arribada de l'estiu pertant com poden la ciutadania. Més enllà de les ja conegudes estafes tecnològiques -com el phishing o el vishing-, els delinqüents segueixen utilitzant, com el "".Es tracta d'una tècnica amb quèsimulant una falsa ranura per inserir la targeta, on es queda encallada i a punt per començar la segona fase del procés. Per aquest motiu, la Guàrdia Civil ha alertat la població: "Normalment, els estafadors seleccionen elsi a últimes hores de la tarda".Uno de cartolina simula laon s'introdueix la targeta de crèdit per operar al caixer automàtic. Al fons, unfet amb cinta magnetoscòpica impedeix "que el caixer reconegui la introducció de la targeta i aconseguir-ne la recuperació". El client del banc posa la targeta a la ranura i aquesta es queda, "moment en què" explicant que han tingut el mateix problema i recomanen contactar amb el servei d'informació del banc.A l'altra banda del, però, s'hi troba un membre de la banda estafadora que informa la víctima delsper recuperar la targeta. Així, aconsegueixen la clau de l'usuari i, quan aquest veu que éstreure la targeta i marca, la poden

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor