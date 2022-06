Era un rellotge d'uns 40.000 euros i no li van treure de manera violenta: les mentides del turista robat a Barcelona

amb gran violència, a punta de navalla. Segons ha confirmata través dels Mossos d'Esquadra, el turista que va denunciar aquest dimarts el furt del seu rellotge per un robatori amb armes blanques i violència a la zona cèntrica de Barcelona "va mentir" en el seu testimoni.En un principi va assegurar que l'objecte tenia aquest valor, però els agents de la comissaria dehan pogut confirmar, a través de diverses gestions, que té un valor (gens menor) de 43.000 euros. A més, tampoc el van assaltar a punta de navalla. Les càmeres que rodegen la zona de l'atracament,, van revelar que havia estat una "clàssica" estrebada i fugida per part dels lladres. Res d'armes ni assalt ni acorralament, com havia assegurat.La policia catalana intenta combatre aquests robatoris amb violència, que es produeixen en grup o manada, amb una unitat especialitzada a saber identificar els lladres i les seves conductes, per tald'aquesta magnitud en ple centre de Barcelona.

