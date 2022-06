Traspàs a mitges del Quart Cinturó: l'últim desacord en infraestructures entre el Govern i l'Estat

Una infraestructura encallada

Mapa del traçat de la B-40. Foto: Generalitat de Catalunya

​Elés l'últim capítol del desacord entre l'i laen matèria d'infraestructures. Un més, que se suma a altres recents com el de l'ampliació de l'aeroport del Prat. El traspàs a mitges de la B-40 anunciat aquest divendres per la ministra de Transports,, exemplifica quin punt travessen les relacions entre els dos executius. La plantada del Govern ha estat sonora. Tot i que inicialment estava previst que hi assistís el secretari general de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Fonts, finalment ha declinat assistir-hi per la manca de concreció i pel rebuig a laLa ministra Sánchez ha anunciat que l'Estat finançarà-que connecta Sabadell i Terrassa- amb elde Catalunya, d'acord amb la disposició tercera de l'Estatut, ha argumentat. Ho ha apuntat en una trobada aquest divendres al migdia amb els alcaldes de les dues capitals vallesanes,(Terrassa) i(Sabadell) al Consell Comarcal del Vallès Occidental. Tant Ballart com Farrés han criticat la cadira buida de la Generalitat, que la ministra ha titllat directament d'"infantil" que té un impacte sobre la ciutadania i no tant sobre el govern espanyol.Sánchez ha explicat que és untot i que no hi ha calendari ni previsió d'execució de les obres a l'espera que se signi el conveni amb la Generalitat i s'engegui tot el procés administratiu del projecte. Tanmateix, el presidentha assegurat que l'anunci no està sustentat en "cap acord concret". "Per tant, de nou paraules", ha assegurat el president des de La Seu d'Urgell Fonts del Govern expliquen que no hi ha "pel Quart Cinturó en coneixement del president Aragonès i entenen que el que buscava Sánchez és "normalitzar" la situació després que la setmana passada quedés retratat el dèficit d'inversions en infraestructures a Catalunya. "No ho blanquejarem", argumenten des de l'executiu català, que insisteixen que no hi ha cap document sobre el projecte i assenyalen també l'oportunisme buscat per la Moncloa una setmana després de la manifestació contra aquesta infraestructura.En tot cas, al xoc amb l'Estat per un acord inexistent i una posada en escena que defineixen com una "presa de pel", s'hi suma una, especialment palpable al territori afectat sobre la idoneïtat del Quart Cinturó i el seu traçat. Com Junts, els socialistes també defensen aquesta infraestructura. El republicans, en un comunicat, han considerat "caduca" la proposta, que han qualificat de "sociovergent" . Pel que fa a la, la diputadaha exigit la retirada del projecte i ha reclamat al Govern que es defineixi. Segons els anticapitalistes, l'obra "no té sentit" en plena emergència climàtica.Lave de, de la mà del que era l'alcalde de Barcelona, José María Porcioles, el 1968 i que es va reactivar a principis dels 90. De tot el tram planificat d'Abrera a Mataró,el ramal entre la capital del Maresme i Granollers; Abrera i Olesa de Montserrat i Viladecavalls i Terrassa. Elshan marcat aquesta infraestructura, en especial els últims anys la unió del Baix Llobregat i el Vallès Occidental Precisament, un fet que evidencia aquestes demores és que l'entitat, en un acte que va celebrar a finals de maig . La plataforma va reivindicar la defensa de la seva causa passats els anys perquè s'acabi la projecció d'aquesta via que suposaria. Per contra, els agents econòmics, així com ajuntaments, també recentment van dir "prou" als incompliments de la B-40 , unaque s'haLessobre aquest projecte faraònic també ha vingut marcat per les partides reservades als, tant quan hi havia el PP com el PSOE. El més recents, hi havia 9,3 milions d'euros dels 11 planificats al Vallès Occidental per al Quart Cinturó. També per als comptes de 2021 , amb 14 milions, però també els anys 2018 i 2019 , entre d'altres.

