Les dues ànimes del Cercle d'Economia, cara a cara

Guardiola: escoles de negocis, gran empresa i neguit per l'encaix amb Espanya

Cañadas: nova economia, joves i inquietud pel malestar social[

ElDilluns vinent conclou el període de recollida d'avals per part de les candidatures i els dos aspirants,, seran proclamats formalment com a candidats per part de la junta directiva. Però aquest divendres tots dos ja han presentat el seu projecte i els seus equips.Tant Guardiola , que ha presentat el seu equip a la seu de l'entitat, com Cañadas , que ho ha fet a l'Hotel The One, s'han referit a la necessitat que el Cercleamb la societat catalana, tot preservant la sevai la transversalitat de les candidatures. Les dues candidatures semblen dir coses semblants, i han explicitat la seva discrepància en un aspecte molt concret: Guardiola defensa el canvi dea Barcelona i Cañadas vol fer-ho compatible amb tornar a Sitges. Però els discursos dels dos aspirants assenyalen matisos rellevants.Guardiola ha explicat el seu projecte insistint en què cal preservar el llegat i la independència de l'entitat, dient "i fer-ho amb mirada llarga", subratllant la necessitat de consensuar i transaccionar posicions. El candidat ha preconitzat que el Cercle es mogui cap a on es mogui la societat civil i econòmica. Ha afirmat que l'entitat ha de defensar els seus valors i incidir en cinc grans àmbits: la defensa de la democràcia liberal, el projecte europeu, l'economia de mercat, l'encaix de Catalunya a l'estat i participar en el debat sobre Barcelona perquè la ciutat recuperi el seu potencial competitiu.L'exconseller delegat delha presentat la seva candidatura a la seu del Cercle.són les candidates a vicepresidentes. Garcia-Milà, formada a la Universitat de Minnesota, catedràtica de la UPF, és consellera dei ho ha estat de Vueling i Banc Sabadell. Cabuti, formada a l'IESE, és consellera delegada de Penguin Random House. La presència de directius provinents de l'IESE és rellevant, però també d', com el mateix Guardiola. Vinculada a l'ho és també Núria Mas, consellera del Banc d'Espanya, i l'economista. Com ho és també el pes de noms vinculats a grans empreses,Amb Guardiola estan també algunes peces clau de la junta sortint de, com, president del Grup Puig, fins ara vicepresident; la notària, que continua com a secretària;, directora corporativa d'Immobiliària Coloniali exconsellera de SegurCaixa-Adeslas, com a tresorera,, director d'Economia Espanyola de CaixaBank, i l'advocatHi ha dos noms, de la junta sortint, que estan en l'equip de Guardiola i són, sens dubte, els pesos pesants de la candidatura: el filòlegi l'exsecretari d'Estat. També continuarà, si la candidatura de Guardiola guanya,, exconsellera, exalcaldessa de Sant Cugat i expresidenta del Port de Barcelona.Entren com a figures noves, enginyer aeronàutic i economista que ha passat per Vueling i British Airways;, sòcia de 101 Ventures, del món de les startups digitals provinent de l'IESE;, president d', i, director del CIDOB.Per la seva banda, Cañadas ha assegurat en un acte celebrat a l'Hotel The One que propugna un Cercle de ", local i global, i més obert. Ha insistit en la voluntat d'"internacionalitzar" l'acció del Cercle per fer-lo més incisiu en els debats sobre Europa. La candidata ha subratllat la necessitat que l'entitat sigui "sensible al malestar social", potenciant la participació dels socis i la transversalitat de l'equip.I, de fet, la candidatura aplega sèniors i joves, amb una presència de figures de l'entramat industrial, amb, vicepresidenta de la, i, president del Cercle Empresarial Japó-Espanya (CEJE) i expresident de. Una connexió rellevant de la candidatura és, directora corporativa del grup. És la filla d', un dels grans noms del sector hoteler.Hi ha a l'entorn de Cañadas molts noms de la, com, un emprenedor establert a Barcelona des de fa quinze anys, fundador de LatinRed, un proveïdor de serveis s'internet en espanyol;, fundador i CEO de Deale, destacada plataforma digital de M&A (fusions i adquisicions) a Europa; o, impulsor de l'app Fever, plataforma mòbil que ja és un unicorni i ara presideix NUMA Growth, programa d'inversió enEl front acadèmic, sempre molt important al Cercle, està cobert amb la professora de la UB. molt propera a l'expresidenti molt influïda per la figura d', que va ser una personalitat molt important en la història de l'entitat. Nonell ha subratllat la necessitat que el Cercle exerceixi el seu paper crític i reflexiu i preservi la seva independència. En una línia similar està l'advocat i consultorproper com Nonell al PSC i que ha estat un dels impulsors de Portes Obertes del Catalanisme.En el vessant més intel·lectual hi ha tambédirector de l'Institut d'Estudis Financers i proper a la Internacional Liberal. El periodista, director del departament d'Anàlisi i Desenvolupament Global d'i exsecretari general de Metges Sense Fronteres. L'aposta europea està representada per l'exfuncionari de la UE, exresponsable de polítiques educatives de la Unió. Cinc membres de la candidatura tenen

