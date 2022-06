L'escabrós documental de Netflix que arrasa a la plataforma en menys d'una setmana

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

és la plataforma reina de contingut audiovisual en streaming i una especialista en recol·lectar sèries, pel·lícules i documentals sobre el gènere del. En el seu catàleg hi trobem títols de tota mena, classe i condició que exploren històries sòrdides o escabroses sobreo altres crims com per exemple el cas de Jimmy Saville, el presentador del Regne Unit que va dedicar-se a assetjar, agredir i violar persones (fins i tot cadàvers) durant dècades. Ara, la plataforma ha estrenat una altra minisèrie documental que ha posat els pèls de punta a la crítica i al públic de la plataforma. Està disponible al servei d'streamingaborda un dels episodis més lúgubres d'una de les esglèsies fonamentalistes dels Estats Units., el líder de l'. Es tractava d'una secta derivada dels mormons que propagava una sèrie de doctrines allunyades de la realitat eclesiàstica actual: des de la poligàmia (), passant pels càstigs físics, les agressions sexuals i la violació a menors.La minisèrie aborda la investigació de l'FBI que va començar el 2004 i es va extendre des de la seva captura -fins al seu judici. Condemnat el 2011 a cadena perpètua, el líder de la secta religiosa establerta a Utah va intentar suïcidar-se diverses vegades., com un àudio de més de deu minuts que els membres del jurat van haver d'escoltar durant el judici on Jeffs tenia relacions sexuals amb una menor de 12 anys. Assegurava que ell posseïa "l'esperit de Déu".

