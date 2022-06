Una setmana a un pis d'Airbnb al centre de Barcelona costa tant com un mes de lloguer

El repunt del turisme a Barcelona ha fet que es disparin els preus d'Airbnbfins a situar-se, de mitjana, per damunt delssegons dades de la plataforma Inside Airbnb. Aquest fet fa que les diferències entre el preu de lloguer d'Airbnb i el del lloguer tradicional. Així, a barris cèntrics com laels propietaris poden ingressar el mateixTot i això, aquest augment no s'ha produït de manera uniforme a tota la ciutat. Si s'observen els casos més extrems, hi ha una sèrie de barris, com el de, que han vist com han augmentat els preus d'aquests immobles de manera desmesurada. Concretament, en aquest barri l'increment entre desembre de 2021 i març del present any, multiplicant per més de quatre el cost mitjà, dels 47 als 187 euros per nit. Altres pujades significatives serien les del barri de(86,2 euros) i, amb un augment de 81,1 euros.Aquest increment dibuixa un nou mapa de preus a la ciutat, convertint barris tradicionalment més econòmics en algunes de les zones. Els barris desón els que presenten més diferència entre el preu per nit del lloguer i dels Airbnb (, respectivament). A més d'aquests dos, hi ha una sèrie de zones on aquesta diferència supera els 100 euros. Són els barris de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, La Dreta de l'Eixample, Les Corts, Porta, La Vila Olímpica del Poblenou, La Maternitat i Sant Ramon, El Besòs i el Maresme i la Sagrada Família., experta en Economia Urbanística i Economia de l'Habitatge va elaborar, junt a tres investigadors més, un informe al 2020 (publicat a la revista Journal of Public Economics) que estudiava coma la ciutat de Barcelona ha afectat al mercat dels lloguers. Al 2015, el preu mitjà de lloguer a Barcelona era de, mentre que el preu mitjà per nit a un Airbnb era de. Aquest fet provoca que per al propietari sigui molt més rentable llogar el pis a turistes ja que, d'aquesta forma, llavors llogant-lo 10 dies al mes obtindria els mateixos ingressos que amb un mes de lloguer convencional.Segons l'article de, aquesta situació també influeix directament en els preu dels lloguers regulars, causant que, així com el preu de venda, amb un. A més, en els barris amb més concentració d'aquests pisos, l'increment, respectivament. Així ho detallava recentment en una intervenció al podcast La Segona Volta , a Catalunya Ràdio.Si s'actualitzen les dades de l'article de Mariona Segú es veu que el preu dels lloguers convencionals ha experimentat un. Aquest increment de preu no es deu exclusivament a la gentrificació i al turisme massiu, però aquests són fenòmens que que afecten al cost de l'habitatge i contribueix adels barris.Les dades d'aquest article estan tretes d' Inside Airbnb , un portal que recull i organitza les dades que apareixen a la plataforma d'per tal d'aportar informació a les comunitats locals sobre les. A banda, les dades sobre els lloguers convencionals provenen de lade la

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor