Aragonès avisa que les propostes del govern espanyol sobre el Quart Cinturó del Vallès són només «paraules»

El president de la Generalitat,lesdelsobre elque aquest divendres presenta la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,. En aquest sentit, tot i que l'executiu de l'Estat ha informat que hi ha un acord amb la Generalitat i els ajuntaments de la zona en relació al futur de la carretera B-40, Aragonès ha assegurat que; per tant, de nou paraules", ha afirmat.Aragonès ha afirmat que "el temps de les paraules ja ha passat" i que el Govern no pot "avalar" aquest tipus d'actuació perquè, ha insistit, el què es necessita són "certeses i que les inversions s'executin". En aquest sentit, considera quecom ara, ha dit, "" a l'hora de lade les inversions. Tot i això, ha assegurat que "hi ha un problema polític de fons i és queElde Vicepresidència,avui a la roda de premsa prevista amb la ministra Sánchez, per abordar el. La seva presència estava prevista juntament amb la dels alcaldes de Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès, en un acte al Consell Comarcal del Vallès Occidental.Territori justifica l'absència com una "de l'Estat a Catalunya", i s'emplaça la reunió de la Comissió Bilateral d'Infraestructures de divendres vinent. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja havia avançat aquest matí que

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor