Independentistes desencisats exploren un quart espai amb partits identitaris

podria cristal·litzar en forma de noves ofertes electorals. L'anomenat quart espai l'anima l'ANC si Junts, ERC i la CUP no coordinen les estratègies i opten pel desbordament, però també s'hi treballa des d'altres àmbits. El passat 29 de maig, a la, representants de formacions minoritàries, algunes d'elles de tendència ultra, com el, i exdirigents de Junts i l'ANC es van reunir per parlar de la creació d'un nou espai polític.Una cinquantena de persones van dinar i debatre sobre l'actual moment, el desencís amb els partits independentistes tradicionals i les. No van concretar res, segons que expliquen alguns dels assistents, però els retrets constants entre els partits del Govern o acords com el del català a l'escola amb el PSC fa que els organitzadors hiEntre els presents, a més de militants i dirigents de les formacions ultres com ara, hi havia, de Catalunya Acció;, exdirigent de l'ANC;, exdirigent de l'ANC i de l'Assemblea de Representants del Consell per la República;, exregidor de la CUP;, exdirigent de CDC i de Junts;, cap de llista del FNC i president del Cercle Català de Negocis;, impulsor de Junts i molt proper a Carles Puigdemont; o, de Petrolis Independents i soci de Joan Canadell.En la precampanya de les eleccions al Parlament de fa un any i mig, exsecretaris de l'ANC van convocar diversos dels partits assistents a Sant Cugat per instar unaon volien Junts, que hi va enviar l'aleshores vicepresident del Parlament Josep Costa . Allò va provocar unaper la coincidència amb grups identitaris. La iniciativa tampoc va quallar i formacions com Primàries o el FNC van fracassar en solitari a les urnes el 14-F.

