Quins països de fora de la Unió Europea accepten l'euro?

Viatjar sense haver de ferés, si més no, una de les comoditats més grans que tenim a Europa. Més enllà de preguntar-nos si podem viatjar amb el DNI o ens cal el passaport, quan tenim decidit el lloc on passarem les vacances també ens preguntem quina és la moneda que utilitza el país de destí i siSi bé és cert que tenim interioritzat que no és necessari fer cap tipus de canvi si viatgem a qualsevol país de la Unió Europea, hi ha algunesque cal tenir en compte. I és que vuit països comunitaris no han adoptat l'euro com a moneda . A l'altra banda de la balança, però, és possible trobarque permeten el pagament, en efectiu, ambDe fet, l'Euro és moneda oficial en alguns estats de fora del bloc comunitari.i el: aquests quatre microestats europeus han adoptat l'euro com a moneda d'ús al país. Estan envoltats de grans estats de l'eurozona i no adaptar-s'hi els comportaria desavantatges econòmics innecessaris per la seva dimensió i dependència.Més enllà del continent, però, també hi ha estats en què l'euro és laElss'han encarregat d'introduir la moneda europea a les colònies que tenen escampades pel globus terraqüi. Així, es pot pagar amb euros a, al nord d'Amèrica; als països del Carib, i a les illes dea l'Índic.Finalment, cal recordar que l'euro també es pot utilitzar per pagar en grans magatzems, restaurants i botigues de souvenirs de, però el canvi sempre es retorna en francs suïssos. Situat al mig d'Europa i envoltat de grans països com França, Itàlia o Alemanya, aquest estat aposta per mantenir la neutralitat: ni Unió Europea ni euro com a moneda oficial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor