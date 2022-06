Una mare que donava el pit a un parc aquàtic de Tarragona és «convidada» a marxar

L'Alba estava amb la seva criatura a un parc aquàtic de Tarragona asseguda a la vora de la piscina. El seu fill dei ella li va donar. Immediatament, una socorrista es va dirigir a ella per dir-li que la pròxima vegada ho fes abans d'entrar al parc."Al principi, analitzant què m'estava dient. Li vaig dir: 'Com?', i em va dir que la pròxima vegada ho fes 'amagada', 'apartada', literalment, assenyalant-me el fons del parc on hi havia les escombraries", explica.En cap moment va parar de donar el pit. Era la una menys quart i, explica a Criar.cat, el portal de criança de. "Va estar mamant una bona estona". Després del moment de tensió viscut, l'Alba va preguntar a la socorrista si n'era conscient que les criatures no mamaven un sol cop i prou i que necessitava fer-ho allà on fos."Aleshores totes ho farien igual", va replicar-li la socorrista. "Sales de aquí?" va afegir la dona. L'Alba explica que, es va sentir molt malament. Ja s'havia sentit jutjada amb anterioritat en donar el pit en tàndem a la seva filla gran, però mai havia viscut una situació així.Quan va arribar la seva parellaper fer una queixa formal. L'Alba ha denunciat els fets a les xarxes socials i ha contactat a Criar.cat per visibilitzar els fets viscuts.

