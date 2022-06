Els països de la Unió Europea que no utilitzen l'euro

Tot i que actualment hi ha facilitats perdurant tot l'any, lessón aquella rutina tradicional que costa de trencar. Ara, però, més enllà d'anar a passar uns dies en algun poble de platja de la costa catalana, alguns aposten per-europeus o no- i les seves cultures.Podem viatjar amb el DNI o ens cal el passaport? Aquesta és una de les primeres preguntes que ens fem quan ja hem decidit a quin lloc anirem a gaudir de les nostres vacances. I, sovint, va acompanyada del dubte deo siper evitar els intercanvis de moneda que tanta mandra donen.Mentre hi ha alguns països de fora de la Unió Europea que accepten l'euro i, per tant, eviten que els turistes hagin d'intercanviar la moneda,. Dels 27 membres de la Unió Europea,estan inclosos aDinamarca és l'únic país exempt legalment de no adoptar mai l'euro com a moneda, però tota la resta hauran d'entrar a l'eurozona en algun moment, tot i que ara hagin posposat accedir-hi.Mantenint la seva independència financera, aquests vuit estats poden establir la seva política monetària, controlar el deute nacional, la modulació de la inflació i escollir si cal devaluar la seva moneda en determinades circumstàncies.

