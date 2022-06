Els exabruptes de Rufián contra Puigdemont incomoden Junts i també ERC

Un "tret al peu"

El nom deno només genera anticossos dins de Junts sinó que comença també a incomodar dins d'ERC. Els tres episodis polèmics en menys de tres mesos que acumula el portaveu republicà al Congrés pels seus exabruptes contra la figura deentorpeixen l'estratègia teixida per la direcció del partit per transitar la sempre complexa relació amb Junts. Fins a tal punt, que aquesta vegada, quan ha utilitzat la paraula "tarat" per referir-se a "qui va proclamar la independència" , l'advertència ha arribat des de la cúspide de la formació, per boca tant del president de la Generalitat, Pere Aragonès , com de la secretària general,. Els tocs d'atenció han estat en públic, i també en privat.Els republicans han encaixat contrariats les paraules del seu representant a Madrid al programa Planta Baixa de TV3, que han revolucionat la bancada de Junts just quan Aragonès estava intervenint a la sessió de control al Parlament. És cert que no ha mencionat directament el nom de Puigdemont, però la referència anava implícita. Des de la cúpula de Calàbria l'ordre ha estat immediata: Rufiáni no era suficient amb un tuit a mitges tintes atribuint-ho a una falta d'explicació clara. "En discrepo i no les comparteixo en cap cas.", ha dit ras i curt el president a l'hemicicle. "Si ens equivoquem,", ha demanat Rovira. I el resultat ha estat unes noves declaracions de Rufián per autoesmenar-se: "M'he equivocat amb unes declaracions molt desafortunades".La contundència a l'hora d'exigir aquestes disculpes a Rufián provenen de l'efecte acumulatiu que han tingut altres dos episodis recents. Fa només dues setmanes, va etzibar al president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, que deixés "d'anar tant a Waterloo" , un xoc que té una afectació política i personal amb els comuns. I el 15 de març va incendiar Junts acusant l'entorn de Puigdemont de creure's James Bond i relacionar-se amb "sàtrapes" russos , una invectiva que també va acabar amb una rectificació pública de Rufián davant de les càmeres. A les files de Junts la percepció és que la reiteració és un símptoma que demostra que el dirigent republicà actua de forma "deliberada".Des d'ERC lamenten que aquests episodis no facin més que abonar el terreny perquè Junts carregui contra els republicans, com van fer Puigdemont i Jordi Sànchez el passat cap de setmana durant el congrés en el qualels van rellevar al capdavant de la formació. Les acusacions van anar adreçades tant a les "humiliació continuada" que suposa el diàleg que defensa ERC amb la Moncloa al "benefici" de càrrecs dels republicans a costa de renunciar a la confrontació. L'estratègia dels d'és, però, capejar les discrepàncies amb el seu soci de Govern amb guant de seda en les formes, motiu pel qual tant Rovira com la secretària general adjunta,, van defensar durant el cap de setmana que es fugís dels insults i els retrets "incomprensibles" als que han de ser considerats companys de viatge.L'acció de Rufián, però, provoca una disfunció en el propi relat dels republicans. "És un tret al peu", reconeix ERC entre bambolines, on el malestar amb el seu referent a Madrid és palpable. La reflexió a Calàbria és que les paraules de Rufián no només són ofensives contra l'expresident Puigdemont sinó també contra tots aquells dirigents de Junts, d'ERC i de la CUP que van votar a favor de la declaració d'independència. De fet, recorden que va ser la presidenta del Parlament,, l'encarregada de llegir la declaració el 27 d'octubre. L'allau de crítiques a Rufián han arribat des de tots els partits independentistes.A més, el foc s'ha atiat en un moment en què Junts ha exigit a ERC un canvi de rumb al Congrés i encarar una nova fase ara que des de la seva formació es dona el diàleg per fracassat. "Ens tindrà la costat si hi ha voluntat d'actuar de manera coordinada per avançar", ha assegurat el president parlamentari de Junts,, que ha emplaçat Aragonès a respondre per què van aprovar elsi per quèel govern del PSOE i de Podem. Les paraules de Rufián arribaven just en aquest context, i el president ha arrencat desacreditant-lo per, després, defensar que la seva estratègia passa per "no renunciar a cap espai" per defensar l'autodeterminació i l'amnistia, tampoc el Congrés.Malgrat que la vocació del partit ha estat sufocar ràpid l'incendi, el nou episodi alimenta les brases a Junts, però també entre les files republicanes. Hi ha qui atribueix els exabruptes de Rufián al seu estil irreverent útil per marcar perfil al Congrés, però que fa que de vegades es passi de frenada i no es cenyeixi a les directrius del partit. Altres veus assenyalen lade Rufián amb el rol que en aquests moments té ERC havent votat en contra d'iniciatives cabdals del govern espanyol al Congrés i la necessitat de desmarcar-se del "no a tot" de Junts. A tot plegat se li suma un tercer element, més de caràcter personal, que té a veure amb la reticència de Rufián a assumir el rol de candidat a les eleccions municipals a Santa Coloma de Gramenet Sigui quins siguin els motius pels quals Rufián ha protagonitzat aquests tres episodis, per ara manté la confiança del partit per tornar a serespanyoles. És, de fet, la petició que ell ha fet a la direcció i que pretén que sigui compatible amb ser cap de cartell a les municipals. Encara queden, però, mesos per davant en els quals ERC maldarà per evitar més capítols com el d'aquest dimecres. La direcció així li ho ha traslladat.

