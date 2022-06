Rufián, sobre Puigdemont: «El tarat és qui va proclamar la independència»

🎙 “Dir que no l’has cagat algun cop a la xarxa és mentir. Dir que per un tuit meu es va proclamar la independència és de tarat. En tot cas, tarat és qui la va proclamar, no qui fa un tuit.”



👤 @gabrielrufian, millor parlamentari 2.0 #PlantaBaixaTV3



▶ https://t.co/MxqOBxQFac pic.twitter.com/zfqs0vUuuv — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) June 8, 2022

El portaveu d'ERC al Congrés,, ha protagonitzat unes polèmiques declaracions aquest dimecres al migdia en les quals ha titllatEn una breu entrevista al Planta Baixa de TV3, Rufián ha estat preguntat sobre si es penedia d'algun tuit publicat al seu compte. "No m'havien preguntat mai això", ha reaccionat, irònic.El dirigent d'ERC a Madrid ha respost que en picabaralles amb"m'he passat alguna vegada". En tot cas, ha sostingut que "dir que no l'has cagat alguna vegada a la xarxa és mentir".L'atac a Puigdemont ha arribat al final, quan ha dit que "dir que per un tuit meu es va proclamar la independència de Catalunya és de tarat.". Ricard Ustrell, presentador del programa, ha reaccionat a les paraules de Rufián: "Matisa, matisa, si vols", li ha proposat. "No, no, ja està, un plaer", s'ha acomiadat ràpidament el polític.El president de la Generalitat,no ha tardat a desautoritzar Rufián: "En discrepo i no les comparteixo en cap cas. Hi haurà una correcció". Ha estat el president de Junts al Parlament, Albert Batet, qui ha traslladat la queixa durant la sessió de control.El mateix Rufián, uns minuts més tard, ha rectificat a Twitter. "que diu des de fa 5 anys que la indepèndencia de Catalunya es va proclamar per un tuit. La idea de que va passar per un tuit i no per la voluntat del poble és absurda.", ha manifestat.Fa gairebé tres mesos, el dirigent d'Esquerra Republicana ja es va haver de fer enrere després de carregar contra els contactes entre presumptes enviats del Kremlin i Puigdemont i el seu, a qui va titllar de "". Rufián va demanar "disculpes si la contundència" de les seves paraules van "molestar segons qui".

