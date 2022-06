La gasolina de Repsol ja és 35 cèntims més cara que abans de la subvenció de 20 cèntims

L'de les últimes setmanes ja s'ha menjat de molt l'impacte de laper litre decretada pel govern espanyol des de l'1 d'abril i renovada recentment fins més enllà del 30 de juny. Des que aquesta és efectiva, el cost base de la sense plom 95 ja, de mitjana, a les benzineres catalanes, per bé que la major part de l'augment ha tingut lloc després que el govern espanyol salvés la convalidació de la mesura al Congrés gràcies al suport in extremis de Bildu. Des d'aquell 28 d'abril, el preu ha augmentat en 27,6 euros, malgrat que han estat precisamentEl cas més clar d'aquesta diferència en l'evolució dels preus és, el qual disposa de més d'una quart part de les estacions de Catalunya, fet que la situa com la primera companyia del país. En el seu cas,, de mitjana, des d'abans de la subvenció, superant els dos euros per litre des del 17 de maig., propietària de més del 6% de gasolineres catalanes, va superar aquest llindar l'endemà i encara ara és la segona companyia amb preus base més elevats, havent-los incrementat en 31,1 cèntims en aquest període.La segona petroliera amb més presència és, ja que disposa de més del 10% d'estacions al país, i és la tercera de les grans que més ha incrementat el preu de la gasolina des que es va aplicar la subvenció. Ho ha fet en 31 cèntims, de mitjana, i malgrat que encara no ha igualat el cost de les altres dues, en realitat el marge entre les tres tot just balla, pràcticament el mateix. Les gasolineres minoritàries, en canvi, ofereixen, i l'han incrementat menys les últimes setmanes, en 26,4 cèntims.Tot apunta, per tant, que les grans petrolieresque han afrontat obligatòriament o per iniciativa pròpia. Segons el decret llei del govern espanyol, cinc dels vint cèntims de descompte global l'havien d'assumir les mateixes empreses, en el cas de Repsol, Cepsa i BP i, a banda, aquestes van decidir afegirde fins a deu cèntims -la meitat dels quals lligats a programes de fidelitat, en el cas de les dues primeres empreses, i la totalitat, en el cas de la tercera-. A banda,va oferir també un descompte propi, però condicionat i només durant l'abril.Així, com que Repsol ha augmentat el preu pràcticament nou cèntims per litre més del que ho han fet les companyies petites, tant els cinc cèntims de què es fa càrrec arran del decret llei com els cinc addicionals que ofereix sense condicionants haurien quedat quasi incorporats al seu preu base. En el cas de Cepsa i BP, l'han incrementat cinc cèntims per damunt que les petites, compensant d'aquesta manera la part del descompte a què les obliga l'Estat. Igualment,, mes en què les companyies minoritàries van augmentar el preu escassament en un cèntim per litre, de mitjana, mentre Repsol fregava ja els deu cèntims i Cepsa i BP superaven els cinc.Més enllà de la política d'empresa, altres elements comen un o altre territori podrien explicar part del diferencial en l'increment de preus, especialment si algunes companyies es troben principalment en l'àmbit metropolità o en zones rurals. Malgrat tot, si es compara l'evolució amb les, les conclusions són les mateixes. De fet, un 89% de punts de Repsol han augmentat més el preu que la mitjana de les respectives comarques, així com un 71% en el cas de Cepsa i el 65% en el de BP. Totes aquestes dades es poden consultar alsegüent, estació per estació.En tot cas, cal tenir en compte que el fet que el preu hagi crescut més a una benzinera durant les últimes setmanes no implica que ara hi sigui més alt, ja que això depèn també del cost d'inici. Però hi ha fins a 43 gasolineres de Repsol on, fins i tot si es computen els 5 cèntims mínims de descompte addicional, la sense plom 95 hi és, com a mínim,a menys de mig quilòmetre. D'entre els casos de benzineres pròximes amb preus més diferents, però, qui en surt més mal parat és, ja que una d'aquesta companyia és 30 cèntims més cara que una altra situada a tan sols 41 metres, tal com es pot comprovar als interactius d' aquesta altra pàgina Per contra, també hi ha encara una gasolinera ondes d'abans dels descomptes decretats per l'Estat, la qual es troba a(Terra Alta). En canvi, una benzinera del(Alt Empordà) ha incrementat el preu en fins a 72 cèntims, tot i que partia d'una quantitat molt baixa (1,469 euros el litre). Es tracta d'una estació de Cepsa, per bé que 18 de les 28 gasolineres que l'han augmentat en més de 40 cèntims són de Repsol, tal com es pot comprovar a la següent taula interactiva.

