Sánchez afirma que la manca d'inversions a Catalunya s'explica per «causes sobrevingudes»

"Vox no és un partit constitucionalista"

Pedro Sánchez ha tornat a negar cap situació de greuge amb Catalunya per l'incompliment de l'Estat en inversions . Aquest dimecres ha estat al Congrés, en resposta a una pregunta de la diputada de la CUP. El president espanyol ha al·ludit a "causes sobrevingudes" per explicar la manca d'execucions pressupostàries de l'Estat a Catalunya. Ha esmentat la pandèmia per argumentar que "vam patir un problema de colls d'ampolla i de subministrament de materials".Sobre el, que Vehí ha subratllat, el president espanyol ho ha atribuït al rescat de les autopistes radials madrilenyes, unque el seu executiu va haver d'assumir. Sánchez ha afegit que en el que es porta d'any ja s'ha efectuata Catalunya que l'any anterior i ha aprofitat per explicar que també el nivell d'execució d'inversions de la Generalitat amb prou feines supera el 50% i és també degut a aquestes causes sobrevingudes. Sánchez ha afirmat que el compromís del govern espanyol amb les inversions a Catalunya ésEl president espanyol ha afirmat que "aquest és", aspectes que creu que han de ser valorats a la societat catalana. Ha dit amb ironia que deu "comunicar malament", ja que si s'escolta a la madrilenya, la dirigent conservadora diu que Sánchez està afectant l'economia de Madrid.La constatació que l'Estat només va executar l'any passat un terç del previst a Catalunya en els pressupostos generals del 2021, concretament 739,8 milions d'euros dels 2.068,1 milions previstos, va obrir una nova crisi entre l'executiu espanyol i el Govern català. El presidentva acusar el govern de Sánchez d' "abandonar" els catalans . La situació és més feridora si es té en compte que no ha passat el mateix en altres territoris, que Madrid va rebre un 84% més del pressupostat i queen inversions executades.És el segon cop en menys de 24 hores que el president espanyol es refereix al greu dèficit d'inversions a Catalunya i als reiterats incompliments de l'Estat en inversions. Ahir ho va fer al responent a la portaveu d'ERC, Mirella Cortès . Sánchez va negar cap greuge respecte a Catalunya pels incompliments en les inversions previstes als pressupostos del 2021 i va prometre que el seu govern milloraria l'execució al 2022.Sánchez va atribuir el buit d'inversions a lai al fet que l'economia espanyola i mundial han patit "colls d'ampolla". Alhora, va assegurar que el seu govern té un gran "respecte" als ciutadans de Catalunya. Al final de l'intercanvi amb la republicana, Sánchez va recordar la concessió dels indults.En el torn de preguntes al govern al Congrés, Sánchez també ha contestat una pregunta de Santiago Abascal sobre què pensava fer davant elsobre el castellà, del qual ha fet còmplice el PSC. En un moment donat, el líder de Vox ha acusat el PSOE de ser "una sucursal del PSC". Sánchez ha dit que serà el TSJC qui dicti la legalitat de la nova llei catalana, aprovada avui al Parlament , i ha acusat Vox d'exacerbar els "greuges territorials en plena campanya a Andalusia". El líder socialista ha assenyalat que Voxperquè té un problema amb el títol VIII de la Carta Magna, que equival a tenir-lo amb la Constitució.

