El Banc Mundial alerta d'una greu crisi d'estagflació: què és i què comporta?

Quines són les conseqüències de l'estagflació?

La invasió russa a Ucraïna ha agreujat els danys relacionats amb la pandèmia de la Covid-19 i ha accentuat la desacceleració de l'economia mundial. Segons l'últim informe dell'economia del planeta està entrant en un període prolongat de creixement escàs i una inflació elevada: "Aquest context augmenta el".La institució ha retallat ai espera que el ritme d'expansió oscil·li al voltant d'aquest ritme durant els següents anys. Tot, condicionat per lai el seu efecte en lLade l'últim any -és a dir, inflació-,que preveu el Banc Mundial és el còctel perfecte perquè es pugui arribar a un punt d'estagflació. Un resum senzill, per entendre-ho, ésTot i que l'increment de preus es produeix des de la segona meitat del 2021, el Fons Monetari Internacional va reiterar la tardor passada que l'economia global estava lluny d'arribar a un escenari d'estagflació, però ara. Els més de cent dies de guerra a Ucraïna no han ajudat a la recuperació postpandèmia.L'estagflació és, assenyala sovint l'economista Diegpo Fernández. I és que la ciutadania rep directament les conseqüències d'aquest fenomen. Una de les primeres: l, sobretot en les classes mitjanes-baixes i baixes.dels països esi no és possible invertir en recursos per a nous projectes empresarials. A més, no es poden baixar les menes d'interès, perquè crearia més inflació, i elsnotablement i de manera no proporcional a l'increment dels salaris.Tot això comporta, a més, un, unaPer ara, però, Catalunya registra mes rere mes un descens de persones a l'atur, sent el maig el mes amb menys aturats des del 2008

