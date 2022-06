El Consell de Garanties avala la llei del català pactada per ERC, Junts, PSC i comuns

La llei per defensar el català pactada per PSC, ERC, Junts i En Comú Podem té ja l'aval del(CGE) per ser votada al Parlament. El dictamen de l'ens, que no és vinculant i que va ser sol·licitat per Ciutadans, Vox i el PP com a estratègia dilatòria , ha arribat just el darrer dia hàbil -set- que tenia per pronunciar-se i ha conclòs, per unanimitat, que la norma s'ajusta a l'Estatut. La previsió que tenen ara els grups impulsors és quees reprengui el ple suspès el passat 27 de maig per fer-ne l'aprovació definitiva.Lesde l'informe estableixen que l'de la llei -que omet la declaració del castellà com al llengua vehicular- no vulnera la Constitució ni l'Estatut en els termes en què ho ha interpretat el Tribunal Constitucional (TC). Pel que fa a l', en relació als criteris que determinen l'ús curricular i educatiu del català i el castellà sense establir percentatges, el Consell de Garanties també diu que. "Era el que preveia el Govern. Celebrem que la llei pugui tirar endavant", ha dit la portaveu del Govern,La sensació dels quatre partits defensors de la llei és que el CGE ha apurat massa el temps per emetre el seu informe, tenint present la situació d'urgència davant dels tribunals. Quan el dictamen va ser sol·licitat, fonts de la negociació asseguraven que l'aspiració era que l'organisme es pronunciés de forma prou ràpida com per poder aprovar la norma en un ple extraordinari abans del. Aquest escenari, però, no va ser possible. La llei arribarà una setmana més tard de l'expiració de l'ultimàtum que va fixar el TSJC per imposar una totes les aules. Els partits van apurar fins al darrer minut les negociacions i, malgrat que la intenció inicial era ajustar-se a aquest termini, l'acció dels partits de dretes va fer saltar pels aires les previsions.L'ha demanat al tribunal que investigui penalment el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, per "incomplir" la sentència. Ciutadans, a més, ha denunciat el dirigent a la Fiscalia després que la setmana passada el Govern aprovés el decret llei que rebutja la imposició de percentatges a l'escola catalana i que explicita la impossibilitat d'aplicar la sentència. Aquest decret llei, com la llei que serà aprovada demà al Parlament, també ha estat recorreguda pels mateixos tres grups de la dreta al CGE. En aquest cas, però, és vigent i l'únic que resta a l'espera del dictamen de l'ens és la seva validació al Parlament, que previsiblement serà garantida amb els vots d'ERC, Junts i dels comuns. Després de dos mesos de negociació intensa, ERC, Junts, PSC i comuns van refer el consens al Parlament al voltant del català i la immersió el passat 24 de maig. L'eina és unaque estableix que ela l'escola i el, i posa l'accent en els projectes lingüístics dels centres. El text signat pels quatre partits, però, no varia substancialment en relació a l'acord inicial, que passava per una modificació de la llei de política lingüística de la qual Junts se'n va despenjar.

