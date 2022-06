El president de JURI no descarta una detenció de Puigdemont a Espanya malgrat la immunitat

L'eurodiputat dei president del(JURI) del Parlament Europeu, Adrián Vázquez, s'ha mostrat convençut que la justícia europea avalarà el suplicatori que va deixar sense immunitat. "La sentència dirà que tot va ser absolutament transparent", ha assegurat Vázquez en un esmorzar europeu organitzat pel Diari de Barcelona (projecte impulsat per la UPF) i l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona. A dia d'avui, els tres eurodiputats tenen immunitat després d'un dur posicionament del TJUE de fa unes poques setmanes.Malgrat això, Vázquez ha assegurat que, Comín i Ponsatí si trepitgen territori espanyol, malgrat que la darrera interlocutòria del TJUE, que els retorna la immunitat plena de manera cautelar. En aquesta situació, però, Vázquez ha dit que després se'ls hauria de permetre dur a terme la seva tasca parlamentària. A preguntes dels estudiants, Vázquez ha dit que podria existir aquesta detenció en cas que els eurodiputats a l'exili formessin part d'una delegació europea per investigar Pegasus, malgrat que a dia d'avui gaudeixen d'immunitat plena de manera cautelar.En la darrera resolució del TJUE, el tribunal ja va fer un toc d'atenció a Vázquez i va assenyalar que "es demostra a primera vista" que l'eurodiputat "pren partit" o té un "prejudici personal" contra els eurodiputats de Junts. També va ser crític amb el ponent del suplicatori,, eurodiputat ultra búlgar, del mateix grup que Vox. Tot plegat, arguments que utilitzaran les defenses en un dels procediments clau de l'exili, el que fa referència a la immunitat dels dirigents a l'exili."La interlocutòria no és un toc d'atenció.", ha assegurat Vázquez, que ha defensat el procediment del suplicatori. "No és una sentència, només diuen que entraran al fons de la qüestió. Estic convençut que el procés es va fer amb transparència absoluta", ha afirmat. L'eurodiputat ha dit que ell no és un jutge i que "no té influència" en la decisió. "No decidim si són culpables o innocents", ha dit, i s'ha mostrat convençut que la sentència dirà que el procediment va ser correcte i "absolutament transparent".

