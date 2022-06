El jutge cita a declarar com a testimoni el ministre Félix Bolaños pel cas Pegasus

El jutge de l’Audiència Nacionalha acordat l’aixecament del secret del cas Pegasus i ha citat a declarar el 5 de juliol com a testimoni el ministre de la Presidència,, en el marc de la investigació sobre l’espionatge a Pedro Sánchez i als ministres d'Interior i Defensa,Calama també ha acordat ampliar la comissió rogatòria enviada aperquè una comissió judicial, encapçalada per ell, es desplaci al país per prendre declaració com a testimoni alde l’empresa, que desenvolupa i comercialitza Pegasus. El jutge ja va demanar fa unes setmanes informació a Israel sobre aquest programari. La setmana passada, Calama va prendre declaració a l’exdirectora del CNI i el funcionari dels serveis secrets encarregat d’elaborar els informes sobre aquest cas.El jutge vol prendre declaració a Bolaños com a màxim responsable del departament de Seguretat de, tot i que hi ha discrepàncies sobre si la responsabilitat de la seguretat dels mòbils del govern espanyol és seva o és del(CNI). Ara, el jutge decreta l'aixecament del secret de sumari, sense que això impliqui que no el torni a decretar si ho considera oportú.El passat 18 de maig Calama va tancar la porta a la personació de laa la causa adduint que no hi ha cap possibilitat que persones jurídiques públiques –com ho és el govern català- siguin presents al procés. De fet, el jutge no investiga els casos del Catalangate, sinó només l'espionatge als mòbils dels ministres i el president del govern espanyol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor