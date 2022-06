Un agent de la policia espanyola s'hauria infiltrat en moviments independentistes i pel dret a l'habitatge

Noves informacions sobre lade l'Estat contra els moviments polítics i socials. Un agent de la policia espanyola s'hauria infiltrat en espais de l'esquerra independentista i en col·lectius de defensa del dret a l'habitatge, segons una investigació periodística de La Directa. Tal com revela el mateix mitjà, un funcionari del cos estatal hauria militat durant els últims dos anys al, alde l'Esquerra de l'Eixample i al col·lectiuLa identitat real d'un suposatés realment un funcionari de la policia espanyola que respon a les inicials de I. J. E. G. i és nascut a Menorca. El relat fals el presentava com un cambrer de Palma que treballava en una guingueta de platja. La realitat, doncs, és que es tracta d'un agent encobert amb doble identitat al servei del govern de l'Estat.A finals de 2019 li atorguen la identitat falsa d'agent infiltrat, la de Marc Hernàndez Pon, en un moment en què només havent transcorregut poques setmanes de les protestes contra la sentència dels presos polítics de l'1-O. En paral·lel, el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) posava en marxa l'espionatge contra l'independentisme a través de Pegasus.És el juny del 2020, segons La Directa, que l'agent fals entra en l'activisme català. Assisteix a manifestacions i concentracions, malgrat que la seva identitat ja s'havia preparat mesos abans amb perfils a les xarxes socials. També obre un compte corrent a CaixaBank, amb la identitat falsa com a propietària del compte. I la seva presència en aquests moviments ha arribat fins fa poques setmanes: segons el mateix mitjà, va ser un dels integrants de Batec que va ser a la presentació del moviment a l'estació de Renfe d'Arc de Triomf i va bloquejar les barreres d'accés.Un dels aspectes més significatius d’aquesta infiltració policial és que l’activista fictici pogués fer tota mena de tràmits legals i administratius amb la seva identitat falsa. Tot plegat acaba a finals de maig, quan el fals agent abandona tots els moviments assegurant que ha de tornar a Mallorca per un "assumpte personal greu". Ningú sap on és. Alerta Solidària denunciarà el cas, però assegura que no té masses esperances en què la investigació dels tribunals espanyols arribi massa lluny.

