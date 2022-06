Boris Johnson se sotmet aquest dilluns a una moció de confiança promoguda pel seu partit

El primer ministre britànic, Boris Johnson, se sotmetrà aquest dilluns a una moció de confiança impulsada per un grup de parlamentaries del seu propi partit., president de l'òrgan intern Comitè 1992, ha anunciat que s'ha superat el llindar legal deltories que demana un vot de confiança contra el primer ministre. La votació es farà entre les sis de la tarda i les vuit del vespre -hora britànica- i els resultats s'anunciaran immediatament després. L'operació arriba després de nombrosesdesprés dels escàndols del partygate, les festes a la residència oficial del primer ministre durant el període de restriccions per a la contenció de la pandèmia alLa polèmica associada alha erosionat lade Johnson, fins al punt de provocar que el seu partit hagi reculat en les enquestes. El primer ministre és a l'ull de l'huracà. En les últimes setmanes,han expressat el seu malestar amb el comportament de Johnson, que continua erosionant lesdels tories. I aquest dilluns s'ha confirmat que fins ahan demanat formalment una moció de confiança. El lideratge del premier britànic està en entredit.En la votació d'aquesta tarda hauran de pronunciar-se els, que determinaran si Johnson continua al capdavant del partit i també del govern. Es tracta d'una, en la qual també participen ministres i alts càrrecs de l'executiu sense necessitat que transcendeixi els eu posicionament. Si la moció fracassés, Johnson mantindria el càrrec i no se'l podria apartar, pel mecanisme de la moció de confiança, fins d'aquí a un any.ja va superar una situació similar el desembre del 2008, enmig de la tempesta política pel

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor