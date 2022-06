Manuel Valls també s'estimba a França

1-Je prends acte des résultats sur la 5ème circo des FDE. Je veux d’abord remercier les électeurs qui m’ont fait confiance, saluer aussi l’engagement de mon suppléant @thierry_burt1 , notre beau score au Portugal lui doit beaucoup. Merci aussi à toute mon équipe de campagne. — Manuel Valls (@manuelvalls) June 5, 2022

. L'exregidor de Barcelona i exprimer ministre francès ha fracassat en el seu intent de retornar a la política, en aquest cas com a diputat. Així, Valls, a qui Macron va fer confiança en guanyar les presidencials el mes passat, quedaEn un missatge publicat al seu compte de Twitter, Vallsobtinguts aquest diumenge i agraeix a tots els votants que li han donat suport. Es presentava per la circumscripció de francesos a l'estranger, concretament a Espanya, Portugal, Mònaco i Andorra i, tot i ser el candidat, ha quedat enposició a, professor del Liceu francès de Barcelona i candidat de la Nova Unió Popular Ecologista i Social, d'esquerres, ha estat el més votat amb el 27,24% dels vots.diputat actual per aquesta circumscripció, ha quedat en segona posició amb el 25,39%. Valls, tercer amb un 15,85, queda fora de la segona volta.Després d'acostar-se a la glòria com ae, la seva gestió controvertida el va desgastar entre l'electorat socialista i va ser derrotat a les primàries del seu partit. Enfrontat a Macron, amb qui va coincidir en el govern, va fer el salt aper competir com a. Ara ha tornat a trucar a la porta de l'alta política francesa, però s'ha quedat sense poder-la creuar.

