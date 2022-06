Shakira dona per acabada la relació amb Piqué: «Ens estem separant»

La cantant colombianaaquest dissabtedel futbolista del FC Barcelona. L'anunci s'hauria fet a través d'un breudifós per la seva agència de representació, tal com apunten les informacions recollides per l'agència EFE i diversos mitjans. "Lamentem confirmar que ens estem separant., que són la nostra màxima prioritat, demanem. Gràcies per la vostra comprensió", explica el text. Shakira i Piqué han estat, mai s'han arribat a casar, i comparteixen: Milan, de nou anys, i Sasha, de set.amb una persona del seu entorn, segons El Periódico, motiu pel qual aquesta mateixa setmanadel carrer Muntaner a Barcelona. Segons les informacions del rotatiu, els rumors que circulen per la xarxa sobre la intensadel Barça acompanyat de Riqui Puig per discoteques de la zona alta de la capital catalana són certes., asseguren, en unes festes en les quals "se l'ha vist acompanyat d'altres dones".La teoria encaixaria amb les especulacions sobre si la lletra de l'última cançó de Shakira, Te felicito, es referia al jugador blaugrana. "Per completar-te em vaig trencar en bocins; m'ho van advertir, però no vaig fer cas; em vaig adonar que això teu és fals; va ser la gota que va fer vessar el got; no em diguis el que sents, això sembla sincer, però et conec bé i sé que menteixes; et felicito, que bé que actues, d'això no en tinc cap dubte", diu el tema de la cantant colombiana. Tot quadra.

