Elon Musk, a punt de fer fora el 10% de la plantilla de Tesla per un «mal pressentiment»

La curiosa resposta de Joe Biden

L'home més ric del món,està a punt dede la plantilla de-uns 10.000 treballadors- per un, tal com ha filtrat l'agència de notícies Reuters. El CEO de la companyia ha remès unals executius de la companyia amb el títol "Interrompem totes les contractacions arreu del món". En ell, els explica quei prescindirà de treballadors perquè té "una sensació superdolenta pel que fa a l'economia als Estats Units". Lesen el mercat nord-americà després de fer-se pública la notícia.En un correu posterior,, puntualitzant que no es reduirà un 10% dels treballadors totals de la companyia, sinóper "excés de personal". El missatge ha estat aquest: "Tingueu en compte que això no s'aplica a ningú que construeixi cotxes, paquets de bateries o instal·li energia solar."El president dels Estats Units,, feia una roda de premsa sobre les-que continua en mínims històrics- quan un periodista li ha preguntat per la informació filtrada de Tesla. Biden ha respost amb ironia i li ha desitjat, en referència a l'altra gran fixació d'Elon Musk.L'home més ric del món no ha trigat gaire a reaccionar i ho ha fet, com és habitual, en forma de piulada., ha dit en una publicació a Twitter en què també ha adjuntat l'enllaç d'una notícia de laen què es detalla que la companyia espacial-també propietat d'Elon Musk- unde dòlars per construir una nau que porti astronautes a la Lluna.Més enllà de l'enganxada, la. Laestài la Reserva Federal s'ha vist obligada aper rebaixar el consum i mirar de fixar els preus encara que això, paradoxalment, acabi provocant una recessió.

