El fenomen «Eufòria» no s'atura: segon concert al Palau Sant Jordi

El fenomenno s'atura. Si fa unes setmanes s'anunciava unal, aquest mateix divendres durant l'emissió del programa se n'ha confirmat un altre. Les entrades de la primera actuació, que serà el 16 de juliol a les 21 hores, estan, i durant les primeres 24 hores se'n van vendre gairebé 13.000.Malgrat que es va ampliar l', la demanda és tan gran que s'ha hagut de trobar aquesta segona data. Serà el mateix cap de setmana: diumenge 17 de juliol a les 17.30 hores. Les entrades per a aquest segon esdeveniment, que també serà al Palau Sant Jordi, es posen a la venda aquest mateix divendres a la nit.Tots dos concerts reuniran tots elsque han passat pel programa i oferiran les millors cançons que s'han sentit a les gales. Participants, un plató com cal, cares conegudes i molts esforços cada divendres a la nit al prime time de TV3. Eufòria ha batut rècords d'audiència i la cadena ha aconseguit atrapar el públic jove que tant temps fa que veu la tele com allò antic que no va amb ells.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor